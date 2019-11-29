Игрушечная акула спасла маленького ребенка от пули

В американском городе Мадисон, штат Висконсин, в спальню трехлетнего мальчика попала пуля с улицы. Если бы не счастливое стечение обстоятельств, ребенок мог бы погибнуть.

Известно, что 24 ноября на улице перестрелку устроили две конкурирующие банды. Пули попали в несколько домов и припаркованные машины, повредили стекла.

Одна из пуль прошла сквозь стену спальни, где спал трехлетний ребенок, и попала в мягкую игрушку в форме желтой акулы в 12 сантиметрах от мальчика, который играл с акулой перед сном и уснул с ней в руках.

Приехавшие на место полицейские обнаружили в квартале, где произошла перестрелка, более 45 гильз. Сведений о пострадавших не поступало, в результате произошедшего никто не арестован, сообщает «Лента.ру».