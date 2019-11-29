Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:39 0

Игрушечная акула спасла маленького ребенка от пули

Игрушечная акула спасла маленького ребенка от пули
Фото: Madison Police Department

В американском городе Мадисон, штат Висконсин, в спальню трехлетнего мальчика попала пуля с улицы. Если бы не счастливое стечение обстоятельств, ребенок мог бы погибнуть.

Известно, что 24 ноября на улице перестрелку устроили две конкурирующие банды. Пули попали в несколько домов и припаркованные машины, повредили стекла.

Одна из пуль прошла сквозь стену спальни, где спал трехлетний ребенок, и попала в мягкую игрушку в форме желтой акулы в 12 сантиметрах от мальчика, который играл с акулой перед сном и уснул с ней в руках.

Приехавшие на место полицейские обнаружили в квартале, где произошла перестрелка, более 45 гильз. Сведений о пострадавших не поступало, в результате произошедшего никто не арестован, сообщает «Лента.ру».

Просмотров всего: 117

#дети #жизнь #происшествия

распечатать


Происшествия 14

На стадионе в Благовещенске неизвестные изобразили на снегу интимные части тела
Происшествия 1

В один день три амурчанки лишились денег, поверив лже-сотрудникам банка

вчера, 20:40
Общество 19

Игорь Банин покидает пост руководителя ГСТК
Общество 1

Мошенники рассылают россиянам поддельные штрафы от имени инспекции труда

вчера, 20:05
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь