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сегодня, 10:22 0

Амур.инфо проводит прямую трансляцию с Амурского экономического форума

Амур.инфо проводит прямую трансляцию с Амурского экономического форума
Фото: Амур.инфо

29 ноября в Благовещенске в 10:00 стартовал IV Амурский экономический форум. Он проходит в Общественно-культурном центре. Программа мероприятия рассчитана на весь день. Его участники – предприниматели, представители научного, политического и бизнес-сообществ из разных регионов России, а также из Китая и Японии.

Участие в мероприятии принимают официальные делегации Народного правительства города Хэйхэ во главе с мэром Ма Ли и Народного правительства района Айгунь, руководители Амурской области и города Благовещенска. Также на форум приехали представители крупных компаний, специализирующихся в туристической, деревообрабатывающей, медицинской и машиностроительной отраслях.

Главная тема АмЭФ в этом году – формирование уникальной Благовещенской агломерации 2050. В рамках деловой программы запланирована презентация инвестиционного потенциала сопредельных территорий России и Китая, дискуссионные площадки, обучающие секции с известными российскими спикерами, а также посещение инвестплощадок на китайской стороне.

Впервые в рамках Амурского экономического форума проходит конкурс «Бизнес-признание», который направлен на выявление успешных предпринимательских практик и поощрение активного участия предпринимателей в развитии бизнеса на территории Благовещенска. Победители будут объявлены 29 ноября.

Познакомиться с подробной программой мероприятий можно на официальном сайте форума.

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#бизнес #экономика

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