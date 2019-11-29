Бывшая телефонная станция в микрорайоне Благовещенска может стать МФЦ

Здание в микрорайоне Благовещенска, известное как бывшая телефонная станция, может стать собственностью Амурской области. Там планируют открыть отделение многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.

Сейчас здание по Институтской, 7 принадлежит компании «Ростелеком». Вопрос приобретения имущества обсудили на встрече губернатор Амурской области Василий Орлов и вице-президент – директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Александр Логинов.

Помимо отдела МФЦ, в здании может расположиться и «Кванториум». Вопрос о покупке здания рассмотрят в ближайшее время на заседании областной комиссии по вопросам финансовой и инвестиционной политики Амурской области, сообщили в правительстве региона.