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29ноября
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сегодня, 10:18 1

Бывшая телефонная станция в микрорайоне Благовещенска может стать МФЦ

Бывшая телефонная станция в микрорайоне Благовещенска может стать МФЦ

Здание в микрорайоне Благовещенска, известное как бывшая телефонная станция, может стать собственностью Амурской области. Там планируют открыть отделение многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.

Сейчас здание по Институтской, 7 принадлежит компании «Ростелеком». Вопрос приобретения имущества обсудили на встрече губернатор Амурской области Василий Орлов и вице-президент – директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Александр Логинов.

Помимо отдела МФЦ, в здании может расположиться и «Кванториум». Вопрос о покупке здания рассмотрят в ближайшее время на заседании областной комиссии по вопросам финансовой и инвестиционной политики Амурской области, сообщили в правительстве региона.

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#областная власть #экономика

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Комментарии
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  • pacificstrong

    pacificstrong
    51 минута назад

    Очень правильное решение. Вся микрашка рада будет.

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