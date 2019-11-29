Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:07 0

31 декабря выходным не будет

31 декабря выходным не будет
Фото: Амур.инфо

Министр труда Максим Топилин объяснил, почему невозможно сделать 31 декабря в этом году выходным днем. По его словам, это связано с различными режимами работы и бюджетными расходами. Поэтому правительство принимает решение о выходных днях на следующий год примерно в октябре. Но сейчас сделать выходным этот день может каждый работодатель.

Проект закона о 31 декабря как выходном дне внесла в Госдуму ЛДПР несколько дней назад. В нем сказано, что Авторы законопроекта предлагают кабмину переносить нерабочие дни таким образом, чтобы всегда делать 31 декабря выходным, если этот день не выпадает на календарный выходной. При этом уточняется, что общее число праздничных дней будет таким же, как установлено Трудовым кодексом, пишет РИА Новости.

Поддержала предложение и спикер Совфеда Валентина Матвиенко. При этом она также отметила, что общее количество рабочих дней в году не должно меняться.

В уходящем году 31 декабря выпадает на вторник. В Томской области по просьбе женщин рабочий день перенесли с 31 декабря на субботу, 28 декабря. Это решение, помимо авторов законопроекта, поддержала глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева (КПРФ).

В 2020 году, согласно законодательству, новогодние каникулы у россиян продлятся с 1 по 8 января. 31 декабря 2019 года будет рабочим днем, сокращенным на час.

Просмотров всего: 594

#Новый год #праздники #российская власть

распечатать


Общество

Лосось, лось и гигантская шишка встретят гостей Дальневосточной ярмарки в Москве

Общество

В правительстве РФ утвердили указания по организации работы приютов для животных
Общество 5

Рабочие недели для россиян сократятся до двух дней
Общество

Чиновников Кургана просят вырезать одинаковые снежинки: обзор прессы
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь