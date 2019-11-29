31 декабря выходным не будет

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Проект закона о 31 декабря как выходном дне внесла в Госдуму ЛДПР несколько дней назад. В нем сказано, что Авторы законопроекта предлагают кабмину переносить нерабочие дни таким образом, чтобы всегда делать 31 декабря выходным, если этот день не выпадает на календарный выходной. При этом уточняется, что общее число праздничных дней будет таким же, как установлено Трудовым кодексом, пишет РИА Новости.

Поддержала предложение и спикер Совфеда Валентина Матвиенко. При этом она также отметила, что общее количество рабочих дней в году не должно меняться.

В уходящем году 31 декабря выпадает на вторник. В Томской области по просьбе женщин рабочий день перенесли с 31 декабря на субботу, 28 декабря. Это решение, помимо авторов законопроекта, поддержала глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева (КПРФ).

В 2020 году, согласно законодательству, новогодние каникулы у россиян продлятся с 1 по 8 января. 31 декабря 2019 года будет рабочим днем, сокращенным на час.