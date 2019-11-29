В Приамурье выявили производство икры из просроченного сырья

Управление Россельхознадзора по Амурской области по результатам работы мониторинговой группы в октябре 2019 года с помощью ФГИС «Меркурий» выявило предприятие, производившее продукцию из просроченного сырья.

Согласно системе «Меркурий», 20 сентября на предприятии ООО «Редкая Рыба» была изготовлена рыбная пищевая продукция, а именно «икра кеты соленая мороженая», в количестве 2 600 килограммов, из сырья с истекшим сроком годности, продлив тем самым срок годности для нового продукта на один год.

Также на данном предприятии 1 октября было произведено 18 000 килограммов продукции «Фарш из кеты» из объединенной партии «кеты мороженой», где часть сырья была с истекшим сроком годности.

Эти факты являются грубым нарушением законодательства, сообщается на сайте управления Россельхознадзора по Амурской области. Ведомство провело контрольно-надзорные мероприятия, в отношении юридического лица «Редкая Рыба» возбудили административное дело. Продукция, находящаяся в обороте, хозяйствующим субъектом была изъята и уничтожена.