В России подержанные автомобили дорожают вслед за новыми

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Автомобили с пробегом дорожают вслед за новыми, утверждают дилеры и онлайн-агрегаторы. Спрос растет, а машины возрастом до трех лет в дефиците: первые владельцы придерживают их, пока копят деньги на продолжающие дорожать автомобили первичного сегмента.

Именно «трехлетки», как правило, приобретают как альтернативу новым машинам, в этот сегмент перетекает спрос с первичного рынка. Аналитики отмечают, что часть клиентов на фоне недостатка предложений на вторичном рынке и высоких цен на новые машины могут и вовсе отказаться от покупки автомобиля.

Средняя стоимость автомобилей с пробегом в третьем квартале, по данным сервиса «Авто.ру», выросла на 1,4 %, до 567 тысяч рублей. Машины B-класса подорожали на 11,4 %, в среднем до 264 тысяч рублей. Стоимость машин SUV-сегмента значительно выше – на 27,5 %. По итогам третьего квартала 2019 года подержанный кроссовер в РФ в среднем можно купить на 1,3 % дешевле, чем годом ранее, за 960 тысяч рублей, пишет «Коммерсант».

По информации «Автостата», в третьем квартале рынок автомобилей с пробегом вырос почти на 1,4 %, до 1,4 миллиона машин.

В октябре сегмент рос на 2,1 %, до 526,7 тысячи штук. Наиболее популярными моделями, по данным «Автостата», стали Lada 2114, Ford Focus, Lada 2107, а также бестселлеры последних лет Hyundai Solaris и Kia Rio. На «Авто.ру» в третьем квартале средняя цена на модель Solaris выросла на 5 %, почти до 546,7 тысячи рублей, Rio – на 10 %, до 542,1 тысячи рублей. Стоимость Ford Focus, который в 2015 году навсегда выпал из топ-25 рынка новых автомобилей, увеличилась всего на 1 %, до 377,8 тысячи рублей. Старые модели Lada и вовсе падают в цене: 2114 – на 3 %, до 120,4 тысячи рублей, 2107 – на 2 %, до 68,3 тысячи рублей.

Динамика цен на вторичном рынке во многом определяется ценами на новые автомобили, а они демонстрируют стабильный рост, говорит ведущий аналитик «Авто.ру» Алексей Муханов.

Цены на новые машины, как писал «Коммерсант» 11 ноября, продолжают расти, в некоторых случаях – на 10 %. Люди дольше копят на новый автомобиль, не спеша расставаться со старым, или предпочитают покупать его на вторичном рынке, отмечает он: «На рынок б/у поступает значительно меньше свежих автомобилей с пробегом, поэтому мы наблюдаем рост цен».

В «Авто.ру» поясняют, что из-за сокращения объемов рынка по сравнению с докризисным уровнем на вторичном рынке стало меньше машин в хорошем состоянии: возрастом в пределах трех-пяти лет, с одним владельцем, небольшим пробегом и прочее.

Средняя цена на б/у «трехлетки» на CarPrice (онлайн-аукцион) с августа выросла на 8,2 %, их предложение снизилось на 12 %. Гендиректор компании Денис Долматов также говорит о дефиците трехлетних машин: владельцы придерживают их для себя. «Трехлетки» – именно те автомобили, которые в первую очередь приобретают в качестве альтернативы новым, продолжает он, и дефицит приводит к росту цен на «свежие» подержанные машины, что снижает привлекательность сделки для тех, кто отказался от новой в пользу подержанной. Он добавляет, что цены на автомобили до трех лет максимально зависят от цен на первичном рынке: часто они еще на гарантии и с небольшим пробегом.

Директор подразделения дилера «Рольф» «Автомобили с пробегом» Алексей Баринов поясняет: когда стоимость нового автомобиля определенной модели растет, то вторичный рынок также реагирует повышением цен на аналог с пробегом. В связи с этим цены на автомобили с пробегом сейчас растут, говорит он, прогнозируя дальнейшее их повышение. Покупатели в б/у сегменте более чувствительны к изменению цен, продолжает он, но у них здесь больше вариантов: можно рассмотреть аналогичную модель «старшего» года выпуска или с большим пробегом. На ценообразование в сегменте автомобилей с пробегом помимо цен на новые автомобили влияет и способность банков выдавать кредиты на машины с пробегом, добавляет гендиректор «Автоспеццентра» Денис Петрунин.

Те, кто не может позволить себе новый автомобиль, в первую очередь смотрят на сегмент автомобилей до трех лет, подтверждает Владимир Беспалов из «ВТБ Капитала», и в случае дефицита предложений часть клиентов могут отказаться от покупки в пользу, например, каршеринга. Беспалов отмечает, что, как правило, основной переток спроса в сегмент б/у происходит на фоне резкого падения рынка новых машин. Пока снижение остается относительно плавным – в январе-октябре, по данным АЕБ, автопродажи упали на 2,4 %, в октябре – на 5,2 %.

В среднем цена на б/у автомобили Lada на «Авто.ру» в третьем квартале выросла на 20,1 %, до 185 тысяч рублей, Toyota – почти на 12,4 %, до 662 тысяч рублей. Стоимость машин бренда Nissan, наоборот, снизилась приблизительно на 1,3 %, до 543 тысяч рублей. Подержанные Hyundai выросли в цене почти на 10,2 %, до 595 тысяч рублей, Ford – почти на 2,8 %, до 446 тысяч рублей. Среди премиальных автомобилей на вторичном рынке на символические 0,07 % подешевели Mercedes, до 1,4 миллиона рублей, а также Volvo – на 4,2 %, до 772 тысяч рублей. Наибольший рост цен среди лидеров премиум-сегмента на «Авто.ру» показал бренд Lexus: автомобили в среднем подорожали на 7,4 %, до 1,7 миллиона рублей. В то же время б/у BMW выросли в цене на 1,7 %, до 1,1 миллиона рублей, Audi – почти на 0,7 %, до 900 тысяч рублей.

На Avito средние цены и их динамика иные. Так, Lada в третьем квартале подорожала на 7,8 %, до 148,6 тысячи рублей, Hyundai – на 3,9 %, до 469,3 тысячи рублей, Toyota – на 1,8 %, до 701,3 тысячи рублей. Средняя стоимость автомобилей Ford на этой площадке, наоборот, снизилась на 3,1 %, до 346,9 тысячи рублей, подешевел и Nissan – на 3,1 %, до приблизительно 421,7 тысячи рублей. Подержанные Kia выросли в цене на 6,2 %, до 539,1 тысячи рублей, Volkswagen – на 1,9 %, почти до 464,5 тысячи рублей, Renault – на 2 %, до 338,4 тысячи рублей. Chevrolet в среднем на Avito можно купить на 1,7 % дешевле, чем годом ранее, – за 302,6 тысячи рублей. Некогда популярные Daewoo подешевели на 3,3 %, до 109,4 тысячи рублей, Opel упал в цене на 3,8 %, до 303,6 тысячи рублей.