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29ноября
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сегодня, 09:30 14

На стадионе в Благовещенске неизвестные изобразили на снегу интимные части тела

На стадионе в Благовещенске неизвестные изобразили на снегу интимные части тела
Фото: Амур.инфо

В соцсетях Благовещенска пользователи обсуждают рисунки на снегу, сделанные на одном из школьных стадионов. Неизвестные изобразили огромные интимные части тела.

«Вот такое творчество на стадионе (…). Детки веселятся», – говорится в подписи к фото. Пользователи оставили больше 180 комментариев под постом об этом изображении.

«Новые чертежи ракет», «Разве вы сами на заборах не рисовали и не писали всякие гадости? Да я уверен, 85 % аудитории были ничуть не лучше нынешних», «Какая жизнь, такие и рисунки», – написали горожане.

В администрации Благовещенска сообщили, что стадион уже очистили. По информации прокуратуры Амурской области, за подобное деяние предусмотрена административная ответственности по статье «Мелкое хулиганство», то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу.

Как пояснили в пресс-службе амурской полиции, проверку проводит МО МВД России «Благовещенский». Усматриваются признаки административного правонарушения «Мелкое хулиганство».

Просмотров всего: 1467

#происшествия

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Комментарии
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  • Александр II

    Александр II
    1 час назад

    Отличная новость!!!

  • ay

    ay
    1 час назад

    Конечно, отличные. Разве было бы лучше, если б находили интимные части тела В снегу? Как намедни нашли останки? Руку?

  • ямщик

    ямщик
    1 час назад

    Ну вот как новость подают? Внатуре, кресты конченные. Это ж инсталляция.

  • Долгий

    Долгий
    47 минут назад

    Прям событие!!! По первому покажут интересно?

  • Papanchak

    Papanchak
    45 минут назад

    За охранником стадиона уже выехали???

  • Blumderson

    Blumderson
    45 минут назад

    На стадионе имени смольного. Одни дебилы нарисовали другой дебил это выложил. Было-бы чего доброго, а то толбко всякую хрень и могут рисовать да выкладывать извращуги озабоченные

  • ЛайКа

    ЛайКа
    41 минута назад

    Эээххх... плохо видно на фотке... Есть лучший ракурс?

  • Шиза

    Шиза
    38 минут назад

    эх

    лучше бы отпечатков побольше этими самыми частями тела на снегу оставили

    хи-хи-хииии

  • nerro

    nerro
    22 минуты назад

    теперь по каждой ерунде проверки будут проводить...

    Зато стадион быстро почистили. Может этого и добивались художники?

    О, кстати, новый метод воздействия на неповоротливых работников ЖКХ - рисовать интимные части тела на проблемных участках. ))

  • кержак

    кержак
    18 минут назад

    ...открытка правительству на Новый Год...

  • lev4ik

    lev4ik
    18 минут назад

    "В администрации Благовещенска сообщили,что стадион уже очистили." У кого там во дворе ещё скользко?Ну,вы поняли,что нужно делать...

  • Аликанте

    Аликанте
    16 минут назад

    надо писать-мы за Навального-и сразу будут убирать

  • Myxira

    Myxira
    3 минуты назад

    "Как пояснили в пресс-службе амурской полиции, проверку проводит МО МВД России «Благовещенский». Усматриваются признаки административного правонарушения «Мелкое хулиганство»".

    "Обжегшись на молоке..."?... Лоб берегите ))))

    Если это стадион первой гимназии, то либо снимок старый, либо там эту открытку рисуют каждый год, потому как я подобное фото уже видела года два назад

  • кержак

    кержак
    1 минута назад

    ...традиция однако...)))

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