На стадионе в Благовещенске неизвестные изобразили на снегу интимные части тела

Фото: Амур.инфо

В соцсетях Благовещенска пользователи обсуждают рисунки на снегу, сделанные на одном из школьных стадионов. Неизвестные изобразили огромные интимные части тела.

«Вот такое творчество на стадионе (…). Детки веселятся», – говорится в подписи к фото. Пользователи оставили больше 180 комментариев под постом об этом изображении.

«Новые чертежи ракет», «Разве вы сами на заборах не рисовали и не писали всякие гадости? Да я уверен, 85 % аудитории были ничуть не лучше нынешних», «Какая жизнь, такие и рисунки», – написали горожане.

В администрации Благовещенска сообщили, что стадион уже очистили. По информации прокуратуры Амурской области, за подобное деяние предусмотрена административная ответственности по статье «Мелкое хулиганство», то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу.

Как пояснили в пресс-службе амурской полиции, проверку проводит МО МВД России «Благовещенский». Усматриваются признаки административного правонарушения «Мелкое хулиганство».