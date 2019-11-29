Две трети россиян предпочли медведя как символ для России: обзор прессы

Фото: pixabay.com

Из Дрезденской галереи украли уникальные ювелирные изделия и шпагу с бриллиантами; губернатор Курганской области сказал, что у них красть уже нечего; отечественное вино предложили продавать до полуночи. Газеты читал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Очень интересно

«Российская газета» сегодня цитирует министра труда и соцзащиты Максима Топилина, заявившего, что в этом году сделать 31 декабря выходным днем уже не получится: все дело в том, что такие решения принимаются заблаговременно. Это целая бюрократическая процедура, к которой приступать нужно как минимум в октябре, чтобы все предприятия и организации могли согласовать свои рабочие графики. Оставив в стороне вопрос, почему министру мысль о выходном дне не могла прийти раньше, еще и до того, как он стал министром, отметим, что народу по большому счету все равно, что там считают «в верхах»: 31 декабря россияне проводят по своему собственному, не зависящему от министров графику. Впрочем, кому это я говорю?!

Напишут же такое

Далее «Известия», рассказавшие о том, что Ассоциация компаний розничной торговли выступила с инициативой о продлении времени продажи вина до полуночи. Речь, правда, идет только об отечественных напитках. Инициаторы считают, что смягчение правил для российского вина снизит потребление суррогата и будет способствовать переходу граждан на легкие и качественные алкогольные напитки. Не будут же они открытым текстом говорить о том, что необходимо сбагрить побольше нашего продукта. А как быть с теми, кто захочет к ночи «догнаться» кьянти или бордо – не говорится.

Также в номере

Но бог с ним, с алкоголем, кому в 12 ночи надо, тот не будет обращать внимание на производителя. В «Известиях» есть и более интересный материал. Вы узнаете, что согласно опросу фонда «Общественное мнение» почти две трети россиян считают, что наиболее подходящим символом для России является медведь – именно этот зверь олицетворяет нашу страну. И распределение ответов не зависело ни от возраста, ни от пола, ни от образования. Что интересно, наибольшее количество голосов (73 %) за мишу отдали москвичи, которые про это животное знают, наверное, только из единороссовских плакатов.

Полный абзац

Далее статья из «Мира новостей», где описаны подробности ограбления Дрезденской сокровищницы «Зеленый свод». Там добычей преступников стали 12 уникальных ювелирных изделий и украшенная бриллиантами шпага. Сокровища, изготовленные для саксонских королей, датируются 18 веком. Оказалось, что экспонаты не были застрахованы – это раз, а самое полноабзацное – это то, что охранники, вызвавшие полицию, не ударили пальцем о палец, чтобы самим задержать злоумышленников: оказывается, сопротивление грабителям не входит в их обязанность! Покачав головой, прочел дальше, что сокровища могут исчезнуть навсегда: бриллианты (а их в сокровищах – горсти!) попросту выковыряют, а золото переплавят.

На посошок

Напоследок «Аргументы неделi», рассказавшие об интервью губернатора Курганской области Шумкова, сказавшего, что красть в области больше нечего. Далее подробности, в которых говорится о том, что «Водоканал», леса, аэропорт, 7 гектаров самой дорогой земли в центре Кургана и вообще все за копейки отдано «каким-то непонятным компаниям, требующим за возвращение огромные деньги».

Читал я эту статью, а сам недоумевал: коль скоро все разворовано и ничего не осталось – зачем тогда соглашался на губернаторство?