В АОДКБ ребёнку впервые установили гастростому вместо зонда для кормления

В Амурской областной детской клинической больнице впервые выполнили чрезкожную эндоскопическую гастростомию. В ходе операции девятилетнему мальчику с диагнозом ДЦП установили специальную силиконовую трубку для питания – гастростому. Раньше пищу маленький амурчанин получал через зонд. Как говорят в больнице, пациента покормили уже на следующие сутки после оперативного вмешательства.

Это первая подобная в Амурской области операция. Ее провел детский хирург, заведующий хирургическим отделением Евгений Степаненко совместно с врачом-эндоскопистом Петром Ширяевым. Процедура длилась около 20 минут. Специальную систему для питания в желудок установили через прокол в передней брюшной стенке пациента под контролем эндоскопа. Такая операция максимально техничная, малотравматичная, быстрая и безболезненная. Чтобы проследить за ее ходом, собралась большая часть коллектива хирургического отделения.

«Обычно, когда проводится какая-то необычная операция, собирается весь коллектив. В этот раз посмотреть пришли и эндоскописты, и хирурги. Операция прошла успешно, но все равно первые сутки переживал. Всегда сомневаешься, начинаешь анализировать, может, что-то неправильно сделал. После такой операции кормление допустимо начать через 8 часов. Но учитывая, что мы делали это впервые, перестраховались, сутки понаблюдали пациента и начали кормить. Такая душевная радость охватывает, что мы это сделали», – поделился Евгений Степаненко.

Проводить подобные операции, говорит врач, в больнице планируют и в дальнейшем, чтобы улучшать качество жизни маленьких амурчан. С его слов, такие оперативные вмешательства, как правило, проводят детям с органической патологией центральной нервной системы. Зачастую это пациенты, прикованные к постели. Они не могут самостоятельно принимать пищу и нуждаются в постоянном зондовом кормлении.

Однако организмом зонд воспринимается как инородное тело, он травмирует пищевод и желудок. В результате появляются воспаление и рубцовые изменения пищевода. Через несколько лет, говорит врач, это состояние может перетекать в предрак и рак. Оптимальным решением этой проблемы как раз может стать установка гастростомы.

«При этом варианте меньше вероятность возникновения осложнений. К тому же трубку под одеждой не заметно, все это выглядит эстетично. Гастростома устанавливается как у детей, так и у взрослых, которые, в том числе, ввиду каких-то заболеваний не могут принимать пищу обычным способом. Например, из-за химических ожогов пищевода. После установки гастростомы люди могут сами себя кормить, за ней проще ухаживать», – рассказывает Евгений Александрович.

Кроме того, подавляющее большинство операций в областной детской клинической больнице проводят малоинвазивно, то есть минимизируя область хирургических вмешательств. На смену большим широким разрезам пришли небольшие эстетичные проколы. При этом при проведении операций медики используют оптическое оборудование, благодаря которому они могут следить за ее ходом с экрана монитора.

Как отмечают врачи, география пациентов, которые получают помощь в АОДКБ, не ограничивается Приамурьем. В наш регион едут из некоторых населенных пунктов Якутии, например, из Алдана и Нерюнгри, а также из Забайкалья. Это объясняется небольшим расстоянием, а также информированностью жителей этих населенных пунктов о положительных результатах лечения и современных технологиях и методах, которые используют в АОДКБ.

«Детская хирургия, как и в целом медицина, не стоит на месте. Врачи Амурской области также не отстают от новых тенденций – у нас давно развита малоинвазивная хирургия, мы ее продолжаем развивать. Эти операции распространяются не только на малолетних детей и подростков, в настоящее время мы внедряем малоинвазивные технологии в отдельный раздел хирургии – это хирургия новорожденных», – добавляет врач.

Методы лечения с применением малоинвазивных технологий применяются при борьбе с врожденными патологиями новорожденных. Это атрезия пищевода, атрезия двенадцатиперстной кишки, различные врожденные патологии, связанные с органами грудной клетки –диафрагмальные грыжи, объемные образования грудной клетки. Кроме того, только с помощью этого метода проводятся операции при остром аппендиците, перитоните, паховых грыжах, холецистите и многой другой плановой и экстренной патологии. Также амурские хирурги освоили торакоскопическую коррекцию атрезии пищевода.

«При малоинвазивных операциях нет больших разрезов, рубцов, сокращается срок восстановления организма после вмешательства, болевой синдром практически отсутствует. Если не требуется извлечение органа или какой-либо опухоли из грудной клетки или живота, то все обходится 3-4 проколами по полсантиметра. Происходит все так: вводится камера, за ходом операции хирург следит с экрана монитора и выполняет необходимые манипуляции. Сама оптика в несколько раз увеличивает изображение: то, что мы видим глазом, на экране выглядит в несколько раз больше. Поэтому операция более точная, хирургам самим удобнее. Риск повредить, задеть что-то минимальный. Для этого, конечно, необходимо специальное современное оборудование и специальные мануальные навыки у хирургов. Мы владеем этими методами лечения и диагностики, специально проходили обучение. Врачи постоянно учатся как планово, так и специально для выполнения таких операций», – объясняет Степаненко.

Специалист отмечает, что в настоящее время паховые грыжи как у мальчиков, так и у девочек также же оперируются только эндоскопически. Кроме того, эндовидеохирургия используется при заболеваниях в области грудной клетки. Это различные образования органов грудной клетки, патологии легких, патологии средостения.

«Кроме того, большой шаг мы сделали в лечении воронкообразной деформации грудной клетки. Раньше операция не обходилась без больших травматичных разрезов. Сейчас мы используем признанную во всем мире торакопластику по Нассу. Она также идет с поддержкой видеоторакоскопии. В грудную клетку для коррекции деформации под видеоконтролем устанавливается специальная пластина, для ее установки выполняется два небольших разреза», – объясняет врач.

Также изменились подходы в лечении пилонидальной болезни. Это приобретенное заболевание, которое, как правило, проявляется у детей старшей возрастной группы, чаще всего у мальчиков.

При этом недуге в крестово-копчиковой области имеются ходы, которые могут периодически воспаляться, гноиться и болеть. Раньше эти ходы иссекались большим разрезом в межъягодичной складке. Проблема решалась, однако у пациента появлялся широкий рубец, который доставлял боль и дискомфорт при сидении.

«Сейчас на вооружение мы взяли две другие операции, которые позаимствовали у зарубежных коллег. Операции обеспечивают хороший косметический эффект – остаются небольшие разрезы – и быструю реабилитацию. К тому же в последующем болезнь меньше рецидивирует, улучшается качество жизни», – подытожил Евгений Степаненко.