Не холодно, ясно: прогноз погоды в Амурской области на 29 ноября

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29 ноября в Амурской области малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный – 3-8 метров в секунду. Температура воздуха – 8...13 градусов ниже нуля. На севере – минус 9...14, по крайним районам – 19...24.

В Благовещенске ясно, без осадков. Скорость северо-западного ветра составляет 2-7 метров в секунду. Температура опустится до минус 8...10, сообщает Амурский гидрометцентр. На дорогах области и города сохраняется снежный накат, гололедица.

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Нина Гвоздкова