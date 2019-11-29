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Не холодно, ясно: прогноз погоды в Амурской области на 29 ноября

Не холодно, ясно: прогноз погоды в Амурской области на 29 ноября
Фото: pixabay.com

29 ноября в Амурской области малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный – 3-8 метров в секунду. Температура воздуха – 8...13 градусов ниже нуля. На севере – минус 9...14, по крайним районам – 19...24.

В Благовещенске ясно, без осадков. Скорость северо-западного ветра составляет 2-7 метров в секунду. Температура опустится до минус 8...10, сообщает Амурский гидрометцентр.

На дорогах области и города сохраняется снежный накат, гололедица.

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#погода

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