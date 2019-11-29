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29ноября
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сегодня, 07:40 2

В Госдуму внесён законопроект о дополнительных выплатах призывникам

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о выплатах для военнослужащих по призыву. Подразумеваются ежемесячные надбавки за выполнение задач, связанных с риском для жизни и здоровья в мирное время, а также за руководство воинским подразделением и за работу со сведениями, составляющими гостайну.

Правительство предлагает во исполнение норм выпустить постановление, закрепляющее размер выплат, в частности, предлагается ввести оклады по воинским должностям в размере 2 тысячи рублей в месяц. При этом за выполнение задач, связанных с риском для жизни и здоровья в мирное время, предлагается установить выплату в размере 50 % от оклада — то есть 1 тысяча рублей. За руководство воинским подразделением дополнительно предлагается выплачивать 40 % от оклада, а за работу со сведениями, составляющими гостайну — от 10 до 25 % от оклада по воинской должности.

Как отмечают авторы инициативы, такая унификация денежного довольствия военнослужащих по призыву позволит уйти от понятий «типовые» и «нетиповые» воинские должности, передаёт ИА REGNUM.

В Минобороны России в период с 2012 по 2018 год проводился эксперимент по унификации денежного довольствия военнослужащих, проходящих военную службу по призыву. Эксперимент оказался удачным.

Предполагается, что с 2020 года нормы распространятся и на призывников Росгвардии.

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#военные #закон

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Комментарии
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  • Цунай

    Цунай
    3 часа назад

    Значит, призывники скоро в Сирию поедут.

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    2 часа назад

    эксперименты в армии по инициативе неслуживших депов :(

    Этот бред будет иметь печальные последствия . У Трампа больше денег для оплаты ваших секретов и гостайн

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