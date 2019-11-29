Трое воспитанников белогорского центра «Радуга» обрели наставников

Белогорский центр содействия семейному устройству детей, где воспитывается 31 ребенок в возрасте от 6 до 17 лет, присоединился к проекту «Наставники: не рядом, а вместе!». Проект стартовал по инициативе министерства социальной защиты населения Амурской области в октябре 2019 года. Пока наставников обрели трое подростков из центра «Радуга».

Целью проекта является создание условий и возможностей для реализации талантов детей, а также оказание помощи подросткам в плане выбора будущей профессии. Участниками проекта стали трое подростков 15 и 16 лет из центра «Радуга», их наставниками стали двое сотрудников Возжаевской колонии – начальник медицинской части Людмила Корсторная и замначальника колонии Андрей Трухин, а также инспектор уголовно-исполнительной инспекции по Белогорску Галия Горковенко. В центре «Радуга» благодарны людям, которые взяли на себя ответственность и стали участниками проекта по наставничеству.

«С сотрудниками этих учреждений мы дружим на протяжении уже нескольких лет. Они приезжают к нам в гости, люди неравнодушные, активные, творческие! Обратились к ним по поводу наставничества и получили положительный отклик, – рассказывает заместитель директора центра «Радуга» Ирина Шишковская. – Наставники объяснят детям не на словах, а на своем примере, что к своей цели надо идти. Расскажут, какие ступеньки им пришлось преодолеть, чтобы достичь таких результатов в своей жизни, и какие у них еще есть цели. Ведь человек не останавливается на достигнутом, и они учат наших детей, что останавливаться перед трудностями нельзя».

В центре «Радуга» рассказывают – выпускаясь, воспитанники детских домов зачастую остаются один на один со своими проблемами, чувствуют себя одиноко, не знают, как решить простые житейские задачи: оплатить счета, устроиться на работу, совершать покупки. Ведь значительную часть своей жизни они прожили в большом коллективе, где все за них решали взрослые. «Для таких ребят наставники просто необходимы! Это не тренеры и не учителя, которые будут поучать и читать нотации, а старшие товарищи, братья и сестры – опытные взрослые, которые готовы в любую минуту подставить свое плечо взрослеющему ребенку-сироте, дать житейский совет, поделиться своим опытом. Особенно важно развитие наставничества для подростков, взросление которых проходит в стенах учреждений, а не в семьях», – добавляет Ирина Шишковская.

По плану, у наставников и воспитанников за полгода должно состояться 6 встреч, также дети и взрослые могут созваниваться по телефону, общаться, задавать вопросы, говорить по душам. При этом какое-то материальное поощрение, например, подарки, со стороны наставников под запретом.

Первая встреча с наставниками состоялась в октябре на открытии проекта в Благовещенске. «Поначалу было как-то неловко – незнакомая обстановка, незнакомые люди, но потом, пообщавшись, мы реально были удивлены нашими наставниками. Один из их девизов: “Иди к своей цели! Есть мечта? Иди к ней. Нет мечты? Так поставь цель и иди, всегда иди и никогда не останавливайся”», – рассказали о своих впечатлениях воспитанники центра «Радуга».

Спустя отведенное время специалисты оценят, удалось ли достигнуть поставленных целей. «Посмотрим, какие успехи у ребят, определились ли они со своими жизненными приоритетами», – продолжает Ирина Шишковская.

В учреждении рассказывают – опыт наставничества для них уже не нов, и он был успешен. Воспитанники, которые общались со значимыми для них взрослыми, сейчас уже получают образование в колледже и университете. Успешное обучение специалисты связывают в том числе и с положительным влиянием наставников.

«Мы хотим найти наставников и для других наших детей. Это должны быть неравнодушные люди, которые могут ребят чему-то научить, показать, что есть и другая сторона жизни, что нужно стремиться к лучшему», – заключает Ирина Шишковская.