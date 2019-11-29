Гороскоп 29 ноября: Стрельцам устроят праздник, а Рыбы поддадутся соблазнам

Восход Солнца: 08:04

Заход Солнца: 16:31

Солнце в Стрельце.

Овен. День связан с неожиданными поворотами в судьбе, получением информации, очищением. Вероятно, неожиданные действия партнеров заставят Овнов изрядно потрудиться и даже заниматься совершенно незнакомым и не изученным досконально делом. Но звезды считают, что Ваш труд окупится, ведь окончательный результат будет зависеть только от вас самих.

Телец. Неблагоприятный день, работать станет сложно, настроение может резко ухудшиться. Однако пожилым Тельцам не следует жизненные проблемы принимать близко к сердцу. Вследствие ослабления ауры возможны заболевания. Если сегодня Вы вдруг заболеете, то болезнь будет долгой. Поберегите себя и одевайтесь потеплее.

Близнецы. Неблагоприятный день, особенно для мужчин-Близнецов. Жизненный потенциал на очень низком уровне. Постарайтесь не назначать на первую половину дня важных встреч, совещаний. Из-за эмоционально-напряженного фона вам будет крайне сложно договориться с партнерами и коллегами. Существует вероятность непредвиденных трат или финансовых потерь.

Рак. День связан с преобразованиями космической энергии. Вполне вероятно, что сегодня Вы остынете к прежнему виду деятельности и почувствуете разочарование буквально во всех своих начинаниях. Возможны депрессия или нервные срывы. Любая агрессивность по отношению к окружающим, обида, стремление доминировать могут обернуться против Вас.

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Лев. Сатанинский день. Если сегодня на работе Львам предстоит путешествие или командировка, откажитесь. Прогресс в карьере или продвижение в делах может натолкнуться на препятствия. Не исключено, что Вы сами восстанете против рутины в вашей жизни или бросите дело, которое покажется Вам скучным.

Дева. День несет приключения, неожиданные повороты в судьбе, обманы. Сегодня сократите общение, встречи или творческие искания. Сосредоточьтесь на главном и постарайтесь не отвлекаться на мелочи. Вероятно, проблемы и ошибки в сфере профессиональной деятельности отнимут все время.

Весы. День разочарований и крушения надежд. Возможно, что новым планам, связанным с поездкой или отпуском, не суждено сбыться. Осложнят ситуацию проблемы с родственниками. Вероятно, Вы будете вынуждены заниматься неинтересным, рутинным делом, требующим больших затрат физических сил.

Скорпион. Осторожность и рассудительность помогут Вам избежать многих неприятностей. Если у вас есть дети, возможны серьезные проблемы с их воспитанием. Глубокая интуиция и педагогический талант помогут Вам восстановить мир и согласие в семье. Помните, что многие недоразумения возникают из-за недостатка общения.

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Стрелец. День благоприятен для путешествий, физических нагрузок, операций с недвижимостью. Вас ожидают деловые и личные свидания. Не исключено, что день придется посвятить своему партнеру, семье и домашнему уюту. Устройте себе и близким людям небольшой праздник, общение с детьми доставит Вам особую радость.

Козерог. День успокоения, очищения, молитв и медитаций. Благоприятны одиночество и сосредоточение на духовных проблемах. Для реализации поставленных задач Вам понадобятся покой, терпение и трезвый расчет. Следует направить все ваше упорство, обаяние, красноречие на достижение материальных благ..

Водолей. Пассивный день. Не стоит проявлять активность в делах, спешить с новыми инвестициями, суетиться. Продемонстрируйте мудрость и выдержку. Прислушайтесь к советам людей, умудренных жизненным опытом. Сегодня нельзя отказывать в выполнении просьб.

Рыбы. День всяческих соблазнов, искушений плоти, фантазий и обманов. Исполнение желаний может привести в тупик. Вероятны козни недоброжелателей или обида в общении с людьми. Звезды рекомендуют проявить больше самообладания и выдержки. Не все то золото, что блестит.

Астролог: Вальдемар Небоходцев