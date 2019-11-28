Более 11 тысяч домашних питомцев перевезли по ДВЖД в 2019 году

С начала текущего года в границах Дальневосточной железной дороги было перевезено 11,2 тысячи домашних животных. Чаще всего дальневосточники брали в поездки кошек, собак и черепах. С лета 2019 года на ДВЖД появился сервис по перевозке животных без сопровождения в багажных купе. Этой услугой воспользовались 178 человек.

«Взять с собой в дорогу питомца или отправить его к месту назначения можно на железнодорожных вокзалах в Хабаровске, Владивостоке, Комсомольске-на-Амуре, Уссурийске и Тынде. Оформляется перевозка в специализированных билетных кассах. Для этого требуется заполнить заявление и указать в нем данные отправителя и получателя, а также другую необходимую информацию», – сообщает пресс-служба ДВЖД.

К перевозке принимаются мелкие домашние животные (собаки, кошки), грызуны (белки, морские свинки, мыши, крысы и так далее), кролики, шиншиллы, ежи, еноты, хорьки, лягушки, игуаны, птицы, рыбки и другие животные. Мелкий домашний скот, а также опасных и экзотических животных перевозить железной дорогой запрещено, напоминают специалисты. К перевозке не допускаются также больные и подопытные животные, грязные, имеющие неприятный запах, не приученные к клетке, демонстрирующие угрожающее или беспокойное поведение.

От одного отправителя принимаются не более трех мест для перевозки общим весом с клеткой не более 75 килограммов и размерами не превышающей по сумме трех измерений 180 сантиметров. В каждом контейнере может перевозиться не более двух животных. Разрешено снабдить питомца поилкой с водой, кормушкой, одной игрушкой и абсорбентом для гигиены.