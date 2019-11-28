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28ноября
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сегодня, 20:40 0

В один день три амурчанки лишились денег, поверив лже-сотрудникам банка

В Амурской области продолжают регистрировать факты хищения денег со счетов граждан. Чаще всего амурчане оказываются жертвами мошенников, представляющихся сотрудниками банков. В один день сразу три жительницы региона лишились денег, поверив таким лже-работникам.

Схема во всех случаях едина – звонивший сообщает о якобы попытки снятия денежных средств со счета гражданина и предлагают совершить ряд действий, чтобы сохранить накопления. В Свободном женщина сообщила такому сотруднику номер своей банковской карты и код из смс, после этого ей поступило сообщение о покупке с её карты на сумму 53 тысячи рублей.

В этот же день две жительницы областного центра обратились в дежурную часть МО МВД России «Благовещенский» по факту совершения в отношении них мошеннических действий. В обоих случаях звонивший мужчина просил назвать паспортные данные, номер банковской карты и пройти к ближайшему банкомату, чтобы перекинуть деньги на безопасный счет, который он назовет.

Женщина 1954 года рождения выполнила требования звонившего и тем самым перевела на счет злоумышленника 120 тысяч рублей. Другая благовещенка 1955 года рождения отправила позвонившему «работнику банка» 10 тысяч рублей. Во время разговора у нее села батарея на телефоне. После того как она зарядила телефон и включила его, звонки от лже-сотрудников банка продолжились. Потерпевшая заподозрила неладное и перезвонила на горячую линию кредитной организации. Там ей пояснили, что на ее имя оформлен потребительский кредит на сумму 203 тысячи рублей, из них 20 тысяч списано за страховку и 10 тысяч сняты с ее банковской карты.

По фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела, сообщает амурское управление МВД

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#происшествия

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