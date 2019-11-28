Игорь Банин покидает пост руководителя ГСТК

Игорь Банин, который на протяжении многих лет руководил муниципальным казенным предприятием Благовещенска «Городской сервисно-торговый комплекс» 26 ноября покинул свой пост. Это связано со сменой места жительства, сообщили в ГСТК. Куда именно переезжает Игорь Васильевич, не уточняется.

Обязанности гендиректора сейчас исполняет Алексей Хорошевский, которые до этого занимал должность заместителя.

Игорь Банин был назначен руководителем ГСТК в 2005 году. До этого он работал генеральным директором «Дальневосточной продовольственной компании». В сентябре 2011 года он ушёл в отпуск с последующим увольнением. Затем в феврале 2014 года вернулся в ГСТК на должность руководителя и проработал в ней до настоящего момента.