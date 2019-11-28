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28ноября
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сегодня, 20:25 2

Игорь Банин покидает пост руководителя ГСТК

Игорь Банин покидает пост руководителя ГСТК
Фото: teleport2001.ru

Игорь Банин, который на протяжении многих лет руководил муниципальным казенным предприятием Благовещенска «Городской сервисно-торговый комплекс» 26 ноября покинул свой пост. Это связано со сменой места жительства, сообщили в ГСТК. Куда именно переезжает Игорь Васильевич, не уточняется.

Обязанности гендиректора сейчас исполняет Алексей Хорошевский, которые до этого занимал должность заместителя.

Игорь Банин был назначен руководителем ГСТК в 2005 году. До этого он работал генеральным директором «Дальневосточной продовольственной компании». В сентябре 2011 года он ушёл в отпуск с последующим увольнением. Затем в феврале 2014 года вернулся в ГСТК на должность руководителя и проработал в ней до настоящего момента.

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#жизнь #ЖКХ

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Комментарии
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  • Аликанте

    Аликанте
    32 минуты назад

    мэр стрелки перевела на Банина-машины для уборки надо было мэру покупать

  • full

    full
    28 минут назад

    Аликанте

    мэр стрелки перевела на Банина-машины для уборки надо было мэру покупать



    Чо их покупать? Приварил скребок к троллейбусу и алга!

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