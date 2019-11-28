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Главный врач Ивановской больницы: нужно вернуть доверие между пациентом и врачом

Главный врач Ивановской больницы: нужно вернуть доверие между пациентом и врачом

Главный врач Ивановской районной больницы Игорь Самарин стал гостем программы «Простые вопросы». В интервью он рассказал, с какими проблемами сталкивается районная больница и какие положительные изменения произошли в медучреждении за последнее время.

«Самое глобальное изменение в Ивановской больнице – это открытие отделение реабилитации. Мы открыли его первыми в области, оно достаточно востребовано. Здесь лечатся пациенты не только из нашего Ивановского района, но и из Благовещенска, Тынды и других районов. У нас достаточно хорошее физиоотделение, отделение лечебной физкультуры, работает врач-реабилитолог. Наши пациенты – это те, кто перенес различные травмы, операции», – поясняет Игорь Самарин.

В программе зашла речь о дефиците кадров.

«В настоящее время у нас не хватает врача-травматолога, не хватает врачей общей практики. Для Среднебельской амбулатории не хватает врача-терапевта. Есть дефицит во врачах-офтальмологах», – перечисляет главврач.

Больница поддерживает тесную связь с АГМА: «У нас есть студенты, которые учатся на первом курсе. Мы готовим их с тем учетом, чтобы они закончили и вернулись к нам работать».

В интервью затронули тему отношений пациентов и медработников.

«Зачастую взаимопонимание между пациентом и врачом страдает. В наше время эта проблема стоит остро во всех медицинских организациях. Как мне кажется, нет той связи, которая была в советские времена. Потому что отношение к врачу, к медицинскому работнику сильно изменилось в последнее время. Хочется вернуть ту веру и то взаимопонимание на селе», – подытожил Игорь Самарин.

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#медицина #Простые вопросы

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