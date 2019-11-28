Мошенники рассылают россиянам поддельные штрафы от имени инспекции труда

В связи с этим ведомство просит работодателей внимательно проверять реквизиты получателя в постановлениях о штрафах. При уплате штрафа деньги должны перечисляться на счет территориального органа федерального казначейства, и получателем платежа не может выступать никакая другая организация, напоминают в ведомстве.

Если у компании возникли сомнения в достоверности полученного постановления о штрафе, ей лучше обратиться в отделение трудовой инспекции в своем регионе, передает пресс-служба Роструда совет замруководителя ведомства Ивана Шкловца.