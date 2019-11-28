Мошенники рассылают россиянам поддельные штрафы от имени инспекции труда
Роструд предупреждает о мошенниках, которые рассылают поддельные постановления о штрафах за административные правонарушения от имени трудовых инспекций. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства, фальшивые постановления об административном наказании за якобы допущенные нарушения в трудовой сфере стали получать российские работодатели.
В связи с этим ведомство просит работодателей внимательно проверять реквизиты получателя в постановлениях о штрафах. При уплате штрафа деньги должны перечисляться на счет территориального органа федерального казначейства, и получателем платежа не может выступать никакая другая организация, напоминают в ведомстве.
Если у компании возникли сомнения в достоверности полученного постановления о штрафе, ей лучше обратиться в отделение трудовой инспекции в своем регионе, передает пресс-служба Роструда совет замруководителя ведомства Ивана Шкловца.
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