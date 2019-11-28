Маткапитал хотят разрешить тратить на строительство дачного дома

«С 1 января 2019 года установлена возможность строительства жилого дома в том числе на садовом земельном участке. <...> В то же время <...> не предусмотрена возможность направления средств материнского капитала на строительство (реконструкцию) жилого помещения, находящегося на садовом земельном участке. Законопроектом предлагается закрепить возможность направления средств материнского капитала на эти цели»,— говорится в пояснении в распоряжению.

Законопроект подготовил Минтруд. Представителем правительства при рассмотрении обеими палатами парламента назначена замминистра труда и соцзащиты Светлана Петрова. Разработать такой законопроект премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил в апреле.

Предложение расширить сферу использования маткапитала звучит не впервые. Так, например, депутаты от партий КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» внесли в октябре в нижнюю палату парламента законопроект о праве тратить маткапитал на покупку автомобиля, однако правительство дало на него негативный отзыв. До этого бизнес-омбудсмен Борис Титов предлагал разрешить использование средств материнского капитала на оплату частных детсадов. Идею поддержало Министерство просвещения РФ, пишет «Коммерсантъ».