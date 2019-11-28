В Благовещенске официально открыли участок набережной Амура с амфитеатром

На открытии присутствовал губернатор Амурской области Василий Орлов, первый заместить мэра Благовещенска Олег Имамеев, а также министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов. Первые лица прогулялись по набережной, подвели итоги строительства участка и обсудили дальнейшие планы.

Как было отмечено, завершить работы на участке от Пионерской до Театральной удалось в срок, несмотря на летний паводок и подтопление. Качество при этом не пострадало.

«Эта набережная – фасад нашей страны, это гидросооружение, это защита города. Кто живет в этом городе, кто проходил 2013 год, он это понимает. Эти таблички, расположенные внизу, которые показывают, как поднималась вода, – это и есть подтверждение этому. И поэтому у нас не было никаких проблем при принятии решения с курирующим нас вице-премьером Юрием Петровичем Трутневым в том, что сюда надо дать обязательно деньги, здесь надо достраивать. И те 700 миллионов, которые мы выделили в рамках госпрограммы, они пошли в дело. Важно еще учитывать то, что это следующий шаг в развитии города. Потому что появление новой набережной - это плюс еще 40 гектаров земли, и у Василия Александровича есть хорошая презентация на предмет того, что можно здесь расположить с учетом мнения граждан, с учетом будущих перспектив. И если будет такая возможность, мы поможем и с финансированием, и с необходимыми согласованиями с коллегами по правительству», – сказал Александр Козлов.

После слово взял глава региона, который рассказал об объектах, которые появятся в этом районе.

«У нас на сегодня обсуждается пакет инвестиционных предложений общей стоимостью больше 10 миллиардов рублей. Об одном из этих проектов вы знаете, это канатная дорога. Этот проект начат, ведется проектирование, заложен первый камень. Еще несколько проектов были представлены на ВЭФ. В частности, Владимиру Путину был представлен проект застройки площади имени Ленина, стоимость проекта - 2 миллиарда 200 миллионов рублей. Уже объявлены конкурсные процедуры на выбор подрядчика. Еще два объекта находятся в глубокой стадии проработки. Это гостиничный комплекс и многофункциональный спортивно-развлекательный комплекс. Все работы мы планируем завершить к концу 2024 года», – отметил Василий Орлов.

Впереди планируется реконструкция 10-го по счету участка набережной – в районе судостроительного завода, а также работы на двух участках в районе улицы Нагорной. На два последних участка необходимо 2 миллиарда 400 миллионов рублей.

«Там, где улица Нагорная, подразумевается еще намывная территория – это 25 гектаров, поэтому этот участок более дорогой. Пока концепция непонятна, еще не ясно, что там будет располагаться, но я думаю, что там было бы неплохое место для строительства жилья. Это мы еще будем обсуждать. Что касается участка в районе судостроительного завода, то на его реконструкцию необходимо 350 миллионов рублей. Работы начнутся в следующем году. Там запланировано и уже и ведется строительство ФОКа по программе "Газпром детям", строительство детсада, а также уже ведется строительство жилой зоны. Кроме того, в планах восстановить там пляж, чтобы горожане могли отдыхать летом», – добавил губернатор.

В настоящий момент все работы на сданном сегодня участке набережной завершены, за исключением одной детали – на ступенях амфитеатра в скором времени появятся деревянные подложки для удобства горожан. Все остальные предстоящие работы будут вестись в рамках проекта «Золотая миля». Монтаж леерного ограждения вдоль «Золотой мили» уже завершен.