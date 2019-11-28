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28ноября
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В Белогорске разрабатывают приложение «Умный детский сад»

В Белогорске разрабатывают приложение «Умный детский сад»

«Умный детский сад» покажут в Белогорске, презентация пройдет в День открытых дверей в новом учреждении для дошкольников в микрорайоне «Транспортный». Программно-аппаратный комплекс еще в стадии разработки, но ключевые элементы цифрового продукта, создаваемого по инициативе главы города Станислава Мелюкова, уже готовы.

Глава Белогорска оценил результат года работы разработчиков, в основе которого лежит идея, озвученная им на первом форуме Амурской области по цифровизации. Программно-аппаратный комплекс позволит оптимизировать деятельность дошкольных учреждений, сделать ее более прозрачной как для родителей, так и самих работников образования.

Возможности программного продукта представитель инновационного предприятия «Интеллектуальные технологии» Кирилл Юшан показал на планшете и мобильном телефоне. По решению главы Белогорска программа будет адаптирована и для ноутбука.

«Готовы модули для администрации детского сада, воспитателя и родителей, – рассказал один из разработчиков. – Воспитатель, к примеру, сразу будет видеть всю группу и сводную статистику посещаемости детей. Личный кабинет родителя позволит получить информацию о размере платы за детский сад, меню, температурном режиме, графике основных и дополнительных занятий, питании. Проект полностью раскроет хозяйственно-экономическую, кадровую, воспитательную деятельность учреждений. В будущем родители смогут установить приложение на смартфон, получить индивидуальные пароли и использовать личный кабинет».

Работа над проектом продолжается, информирует пресс-служба администрации Белогорска.

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#администрация Белогорска #Белогорск #дети #интернет

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Комментарии
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  • Гой

    Гой
    1 час назад

    А кто эти данные будет вносить в программу? Не получиться еще одного электронного дневника?

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