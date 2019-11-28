Прокуратура добивается, чтобы по Магдагачи ходили муниципальные автобусы

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В поселке Магдагачи Амурской области суд постановил наладить работу муниципального общественного транспорта. Сейчас поселковые автобусы не ходят вообще.

Прокурор Магдагачинского района через суд потребовал возложить на администрацию поселка Магдагачи обязанности установить муниципальные маршруты и организовать транспортное обслуживание населения. Суд удовлетворил требования прокуратуры.

По информации надзорного ведомства, администрация пгт Магдагачи судебное решение своевременно не исполнила и обратилась в суд с заявлением об отсрочке исполнения решения суда до конца мая 2020 года.

Суд отказал местным властям в предоставлении отсрочки. Кроме того, прокуратура района внесла представление главе администрации Магдагачи, так как решение суда до сих пор не исполнено. «Исполнение судебного решения об организации транспортного обслуживания населения в пгт Магдагачи находится на особом контроле прокурора района», – сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.