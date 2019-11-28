В Благовещенске ученик 26-й школы, на которого жаловались одноклассники, учится в классе один

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В благовещенской школе № 26 нашли выход из конфликтной ситуации, в которой ученики одного из шестых классов массово перестали ходить на уроки из-за одноклассника. Все дети, кроме него, были переведены в другой класс, и он остался единственным учеником 6 А.

Ситуация в этом классе получила большой общественный резонанс после того, как родители учеников обратились в СМИ. Они рассказывали, что один из мальчиков целый год постоянно конфликтовал с одноклассниками – девочка даже получила черепно-мозговую травму. А после одной из драк у родителей лопнуло терпение, и шестиклассники массово не пришли на занятия.

Однако, по мнению отца, именно над их сыном в школе морально издеваются и унижают.

20 ноября семья мальчика получила от директора школы бумагу, в которой говорилось, что все ученики 6 «А» класса переведены в другие классы школы и Иван (имя изменено) остался единственным учеником. Родителям предложили три варианта развития событий: перевести мальчика на обучение по индивидуальному учебному плану; перейти в другой класс школа – 6 «Г» или 6 «Д», с учетом того, что он был поставлен на внутришкольный учет за неоднократное нарушение дисциплины; перейти в другую школу.

Мама школьника написала заявление о предварительном согласии с первым вариантом – переводом на индивидуальное обучение. Но, получив план обучения, решила, что он незаконный и ущемляет права их сына, после чего свое согласие отозвала, уверяют родители.

«Между тем в первый день учебных занятий после каникул 25 ноября директор школы сообщила отцу ребенка, что ею был издан приказ о переводе [сына] на индивидуальное обучение, а также приказ об аннулировании 6 "А" класса, изданных еще 21 ноября», – говорится в заявлении отца мальчика в полицию, прокуратуру, следственное управление и уполномоченному по правам ребенка.

С 25 ноября Иван учится в классе один. И хотя в школу он ходит, родители говорят, что не давали согласия на индивидуальное обучение сына и план обучения с ними не согласовывался. Отец считает, что руководство школы действует незаконно и лишает их сына возможности учиться с другими детьми на равных, изолирует его от общества, подвергает излишним переживаниям, участвует в коллективной травле его сына, вынуждая уйти из школы.

«Он сидит одни на один с педагогом с понедельника, с 25 числа. Его изолировали, индивидуальный план обучения для него составили. Он один на уроки ходит. Я попросил министра образования вернуть класс на место. Они новый класс создали в школе, детей недовольных перевели в этот новый класс , а в 6 "А" оставили одного Ваню. Потом предложили перевести его на индивидуальное обучение, ликвидировали 6 "А". Я сказал пусть ребенок учится, чтобы его обучение не страдало, но ваше решение незаконное, и я обжалую в органах. Написал заявление в полицию, [уполномоченному] по правам ребенка, прокуратуру, следственный комитет. Вот они сейчас проверят законность создания этого 6 "Е" и основания законности перевода на индивидуальное обучение», – рассказал отец мальчика Алексей.

Мужчина признается, что после перехода на индивидуальное обучение конфликтовать сыну теперь не с кем и мальчика, похоже, такое положение дел устраивает. «Ему нравится, никто не отвлекает, учителя по-доброму с ним разговаривают», – говорит Алексей.

Однако отец хочет вернуть сына в коллектив: «Тут цель, чтобы не только получить знания, но и научить ребенка в среде находиться, между сверстниками общаться».

Между тем в управлении образования администрации Благовещенска подтвердили, что 27 учеников профильного 6 «А» класса переведены в профильный 6 «Е» класс. Сделано это было на основании письменных заявлений родителей (законных представителей).

«В настоящее время для [Ивана] организовано обучение по индивидуальному учебному плану, Он посещает общеобразовательную организацию. Ребенок в школе социализирован: общается с одноклассниками, введен в школьный ученический Совет по самоуправлению "Активисты 5-8 класс".

В соответствии с законом РФ …. "Об образовании в Российской Федерации", приказом Министерства образования и науки РФ …., с согласия родителей (законных представителей) образовательная организация имеет право перевести обучающегося на обучение по индивидуальному учебному плану. Мамой обучающегося, 21.11.2019 написано заявление о том, что родителями (законными представителями) принято решение перевести [Ивана], на обучение по индивидуальному учебному плану», – говорится в официальном ответе ведомства.

О том, что мама отзывала заявление, как уверяют родители, в ответе не говорится. Также сообщается, что по итогам внутреннего служебного расследования в школе № 26 классному руководителю 6 «А» класса, а также заместителю директора по воспитательной работе за ненадлежащее исполнение своих функциональных обязанностей объявлен выговор. По итогам служебного расследования управления образования выговор был объявлен и директору.

Свою проверку провела и прокуратура Благовещенска. В официальном письме говорилось, что надзорный орган провел проверку в школе. Были в том числе просмотрены видео с камер наблюдения, изучены протоколы советов профилактики, службы медиации, докладные педагогов.

В результате в учебном учреждении были выявлены нарушения статей федеральных законов «в части необеспечения безопасных условий для детей во время пребывания в образовательной организации, а также (…) в части отсутствия надлежащей профилактической работы, направленной на формирование законопослушного поведения учащихся школы».

Директору школы было внесено представление об устранении нарушений требований законодательства. Помимо этого, прокуратурой города Благовещенска внесено представление начальнику управления образования администрации города Благовещенска в части ненадлежащего осуществления контроля за подведомственной образовательной организацией.