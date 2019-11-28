Попытка дать взятку судебному приставу обернулась для жителя Тынды уголовным делом

В Тынде Амурской области возбуждено уголовное дело в отношении должника, пытавшегося дать взятку судебному приставу-исполнителю. Сотруднику он предложил 150 тысяч рублей за то, чтобы тот снял арест с гаражного бокса.

В отношении амурчанина в отделе судебных приставов по Тындинскому району находятся исполнительные производства на общую сумму взыскания более 1 миллиона 940 тысяч рублей, при этом на данный момент с должника взыскано более 350 тысяч рублей. Как отмечают приставы, к должнику применяется весь комплекс мер принудительного исполнения, в частности, составлен акт описи и наложен арест на бокс гаражного типа, принадлежащий должнику, для дальнейшей продажи через торги. Стоимость бокса, согласно оценке, составляет более 2 миллионов 400 тысяч рублей, имущество проходит этапы реализации.

Понимая, что в дальнейшем бокс будет продан, должник предложил судебному приставу-исполнителю, ведущему его производство, за взятку вынести постановление о снятии запрета на регистрационные действия в отношении имущества. Работник службы в установленном порядке уведомил руководителя УФССП России по Амурской области о склонении его к совершению коррупционного правонарушения. Руководством УФССП России по Амурской области для проведения необходимых оперативно-розыскных мероприятий информация направлена в УФСБ России по Амурской области. Между двумя службами было организовано взаимодействие и проведены оперативные мероприятия для установления противоправных действий со стороны амурчанина, для этого была привлечена судебный пристав-исполнитель, которой мужчина предлагал взятку.

27 ноября в ходе проведения оперативного эксперимента, амурчанин был задержан в ходе дачи взятки в размере 150 тысяч рублей судебному приставу-исполнителю. В этот же день следователем по особо важным делам следственного отдела по городу Тында СУ СК России по Амурской области по данному факту в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. В настоящее время СУ СК России по Амурской области решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Взяткодателю, согласно части 3 статьи 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника (в том числе когда взятка по указанию должностного лица передается иному физическому или юридическому лицу) за совершение заведомо незаконных действий (бездействие)», грозит уголовный штраф в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки, либо лишение свободы на срок до 8 лет со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки.