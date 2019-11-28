В городской больнице Благовещенска применяют энергосберегающие технологии

В Благовещенской городской больнице реализуют план мероприятий по энергосбережению. Чтобы платить меньше за тепло, свет и воду, в учреждении внедряют современные энергосберегающие технологии.

Сейчас только за тепло в год городская больница Благовещенска платит 16 миллионов рублей, около 24,5 миллиона – за электроэнергию. Чтобы снизить плату за коммунальные услуги, в больнице постепенно меняют старые деревянные окна на пластиковые, люминесцентные лампы на современные светодиодные, внедряют новые технологии в системе теплоснабжения.

«Больше половины окон в больнице мы уже заменили. Окна с деревянными рамами сохранились в роддоме, почти 180 окон, и их предстоит менять. Из 8,5 тысячи осветительных приборов на сегодня мы заменили около 450, люминесцентные лампы уходят в прошлое. Если сделать модернизацию всего освещения, то экономия составит 10-15 процентов. Мы к этому стремимся», – рассказывает заместитель главного врача по хозяйственной работе Благовещенской городской клинической больницы Владимир Барулин.

Зам. главного врача добавляет, что только в корпусе, где расположены травмпункт и администрация больницы, заменили 450 окон. Что касается энергосбережения в части освещения, то в пример приводят отделение пульмонологии. В 2017 году здесь при проведении капитального ремонта полностью оборудовали этаж новыми светодиодными светильниками. Точечные лампы вмонтированы в том числе в стены – благодаря такой подсветке в вечернее и ночное время в отделении не приходится включать верхний свет в коридоре. Несмотря на связанные с этим затраты, в больнице сразу ощутили экономию – электропотребление терапевтического корпуса сократилось примерно на 10 %.

«Стараемся раз в квартал приобретать осветительные приборы на сто тысяч рублей. Старые лампы, которые приходят в негодность, не ремонтируем, а меняем на новые. Также приобретаем новые электро- и водосчетчики, тепловые счетчики», – говорит Владимир Витальевич.

Самый емкий в плане энергопотребления – хирургический корпус городской больницы. Только за полгода он потребляет больше миллиона киловатт электроэнергии. Рядом с корпусом установлен так называемый чиллер – это специальное оборудование, своего рода кондиционер, который по системе приточной вентиляции подает в корпус охлажденный воздух в жару. При пониженных температурах по этим же системам, но через теплоподогреватели подается уже теплый воздух, в результате в помещениях поддерживается температура воздуха, необходимая для нормальной работы учреждения.

В тепловых узлах хирургического корпуса установлена система автоматизации, которая в зависимости от температуры на улице корректирует подачу тепла. В итоге средняя температура в помещении держится на отметке 22-24 градуса, что позволяет значительно экономить на оплате. В других корпусах больницы такая модернизация только планируется.

«Это даст существенную экономию в переходные весенне-осенние периоды, когда днем и ночью на улице ощутимая разница температур», – добавляет Владимир Барулин.

Чтобы сэкономить, в больнице реализовали еще одно мероприятие – осуществили технологическое присоединение роддома к тепломагистрали Благовещенской ТЭЦ. «Теперь роддом потребляет теплоэнергию напрямую от ТЭЦ, тариф сократился для нас примерно на 600 рублей за гигакалорию. Ввиду того что родильный дом за полугодие потребляет около тысячи гигакалорий, экономия за полгода составит около пятисот тысяч рублей», – разъясняет Владимир Барулин.

Счета за коммунальные услуги в Благовещенской городской больнице оплачивают ежемесячно. За год набегает сумма в несколько десятков миллионов рублей. Благодаря мероприятиям по энергосбережению, эту сумму удается постепенно сокращать. «Мир не стоит на месте, модернизируется, появляются новые технологии и новое оборудование, которое позволяет эффективно использовать финансовые ресурсы, что в условиях кредиторской задолженности имеет большое значение», – заключает Владимир Барулин.