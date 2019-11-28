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28ноября
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Детская областная поликлиника переедет в новое здание в начале 2020 года

Детская областная поликлиника переедет в новое здание в начале 2020 года
Фото: zsamur.ru

Детская областная поликлиника, на которую поступает немало жалоб от мам маленьких пациентов, вскоре будет располагаться в другом здании. Из трехэтажного корпуса возле областной взрослой поликлиники медучреждение переедет на территорию детской областной больницы на Октябрьской.

Как сообщало Амур.инфо, у обратившихся в поликлинику было немало претензий к медучреждению, в том числе отсутствие ремонта и трудности с прохождением узких специалистов. Летом 2018 года в министерстве здравоохранения Амурской области сообщали, что ремонт в поликлинике должны провести к 2020 году. Позднее появилась информация о предстоящей смене прописки детской областной консультативной поликлиники.

И вот год спустя мамы некоторых маленьких пациентов продолжают ждать переезда или хотя бы ремонта в помещении.

Между тем в Законодательном собрании Амурской области озвучили предварительные сроки, когда свершится долгожданный переезд. Речь идет о конце января – начале февраля 2020 года. Сейчас в помещениях завершается ремонт.

Освободившееся здание детской областной поликлиники также собираются отремонтировать. И разместить там поликлинику Благовещенского района, на которую также поступает немало жалоб от пациентов. Они жалуются на тесноту, большие очереди в регистратуру, к узким специалистам и в гардероб. Над проблемой областные парламентарии совместно со специалистами областного минздрава и руководством Благовещенского района работали несколько месяцев. Наконец в обсуждении поставили точку, сообщили в пресс-службе заксобрания.

«В Благовещенском районе сегодня проживает более 27 тысяч человек, и численность населения растет и будет расти. И, конечно, помещений на втором этаже областной консультативной поликлиники, где сейчас располагается Центральная районная поликлиника Благовещенского района, явно недостаточно. Тем более сейчас, в период обострения сезонных инфекций, такая скученность людей просто опасна. Если мы входим в национальный проект по развитию сельских территорий, то и на этот вопрос, на качество и условия оказания медицинской помощи мы обязаны обратить внимание», – отметила председатель комитета по вопросам аграрной политике, природопользования и экологии Ирина Киевская.

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#заксобрание #здоровье

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