Мама девочки из США с черным пятном на все лицо показала результаты операций в России

Мама маленькой Луны, знаменитой девочки с «маской Бэтмена» на лице, показала результат первых двух операций, которые провели хирурги из Краснодара. Фотографии и видео она опубликовала у себя в Инстаграме.

Благодаря операциям темное пятно «ушло» со лба девочки. Женщина отметила, что для Луны процедура была безболезненной.

«Результат великолепный, я на 100% уверена, что поступила правильно, решив отправиться в Россию с моей малышкой», – сказала Кэрол Феннер.

Женщина также добавила, что считает успешные операции рождественским подарком, который стал возможен благодаря российскому хирургу Павлу Попову.

Луна родилась с большим родимым пятном, которое перекрыло почти вес лицо. Аномалию (врождённый меланоцитарный невус) врачи из США предложили удалять лазером – таких операций может потребоваться до сотни и за результат никто не будет нести ответственность. Краснодарский хирург Павел Попов прочитал о Луне в местной газете и предложил семье новаторские методы лечения. Девочке сделали уже две операции, всего может понадобится около 8 хирургических вмешательств.