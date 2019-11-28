В Белогорске первые пенсионеры, освоившие компьютер, получили сертификаты

Фото: администрация Белогорска

В Белогорске состоялся первый выпуск учеников курсов компьютерной грамотности для пенсионеров. Сертификаты, подтверждающие прохождение обучения, получили участники проекта в нескольких школах.

«Сегодня состоялся последний урок первого выпуска компьютерных курсов в школе 17, – рассказал диспетчер учреждения Руслан Шереметов. – У меня обучались 10 человек. Они изучали Microsoft Word, открытие окон, компакт-свертывание, работали с документами, создавали электронную почту. В основном работали в сети интернет, изучали основы работы на Едином портале государственных услуг, АИС "ЖКХ". Мне было очень приятно работать со взрослым поколением. Это самые прилежные ученики, которым действительно было интересно получать новые знания».

Перед получением сертификатов учащиеся выполнили задания итоговой контрольной работы. Она включила 10 практических заданий, включающих создание документа Microsoft Word, набор текста на русской и английской раскладке клавиатуры, отправку документа по электронной почте. В числе заданий также был поиск нужного раздела на портале Госуслуг. Белогорцы пенсионного возраста изучили основы владения компьютером за 10 академических часов.

«Я решила пойти на курсы потому, что моя внучка живет в Саратове, – рассказала одна из учащихся Ирина Филиппова. – Она готовится к рождению ребенка и поэтому мне необходимо часто общаться с ней и передавать ей документы. Курсы очень помогли узнать то, что было нужно для этого, но необходимо больше практиковаться, так как с первого раза все очень трудно запомнить. Поэтому буду закреплять полученные знания дома, на своем ноутбуке. Мне очень понравилось обучение, преподаватель очень внимательный и понимает, что мы плохо запоминаем, объяснял все по нескольку раз».

Следующий обучающий курс компьютерной грамотности для учеников пенсионного возраста начнется в белогорских школах со 2 декабря. Все расходы по обучению старшего поколения взял на себя городской бюджет, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.