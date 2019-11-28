Амурчане завоевали 6 золотых медалей на соревнованиях по тхэквондо ИТФ в Приморье
23-24 ноября в городе Артёме Приморского края прошли чемпионат и первенство этого региона по тхэквондо ИТФ. Участие в соревнованиях приняли 350 спортсменов, в том числе представители Амурской области. Они добились побед.
Как рассказал ИА «Амур.инфо» главный тренер федерации тхэквондо ИТФ Приамурья Дмитрий Пак, в активе областных спортсменов 6 золотых, 7 серебряных и 10 бронзовых медалей. В частности, золото завоевали Никита Максимов, Карина Иванова, Лев Наумов, Вадим Катков, Илья Шин и Кирилл Семенюк.
По словам Дмитрия Пака, конкуренция на соревнованиях была очень серьезной. За победу боролись представители Артёма, Владивостока, Уссурийска, Партизанска, Пограничного, Дальнереченска, Хабаровска и Благовещенска.
Достижения амурских спортсменов стали возможны благодаря ежедневным тренировкам, упорству, трудолюбию и самоотдаче, отмечают в областной федерации тхэквондо ИТФ.
Просмотров всего: 107