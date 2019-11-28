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28ноября
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сегодня, 17:00 0

Самая красивая женщина мира показала себя в бикини

Самая красивая женщина мира показала себя в бикини
Фото: instagram.com/bellahadid/?utm_source=ig_embed

Американская супермодель Белла Хадид поделилась с поклонниками фото в бикини. Девушка выложила снимок в своем Инстаграме.

На фото Белла сидит на коленях в углу кадра, а чуть сзади в кресле сидит ее подруга и по совместительству PR-менеджер дома Dior Фанни Бурдетт-Донон (Fanny Bourdette-Donon). Обе девушки одеты в разноцветные купальники из одной коллекции.

«Фанни Бурдетт-Донон всегда за работой в своем телефоне. Это действительно так», – подписала фото модель.

Пользователи пришли в восторг и от внешнего вида девушек, и от их купальников: «Вы обе настоящие ангелы», «Вы обе так много работаете – это восхищает», «Мне определенно нужен этот бикини», «Неземные красотки!» – прокомментировали подписчики Беллы.

В октябре 2019 года внешность Хадид признали идеальной и присвоили ей статус самой красивой женщины мира. Руководитель центра косметической и пластической хирургии в Лондоне доктор Джулиан Де Сильва соотнес лицо 23-летней модели с правилом золотого сечения. Оказалось, что ее пропорции на 94,35 процента близки к совершенству, пишет «Лента.ру».

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#шоу-бизнес

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