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28ноября
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сегодня, 16:46 0

В Тынде юные баскетболисты получили очки для дриблинга

В Тынде юные баскетболисты получили очки для дриблинга
Фото: администрация Тынды

Новое спортивное оборудование для занятий баскетболом получила тындинская спортивная школа № 2. Инвентарь на сумму 500 тысяч рублей закупила компания «Российские железные дороги».

В пользование воспитанников секции баскетбола передали современный спортивный инвентарь: тренажеры и очки для дриблинга, манекены для отработки бросков, около шестидесяти баскетбольных мячей для разновозрастных групп детей, а также лестницу для координации движения, амортизатор для прыжков и жилеты-утяжелители для развития скоростных и силовых качеств.

В спортивной школе северной столицы Приамурья уже прошли первые тренировки с использованием новых тренажеров.

Сегодня в секции баскетбола занимаются 105 воспитанников. Их тренируют один штатный тренер и два тренера-совместителя.

Капитальный ремонт спортзала «Локомотив», где проходят тренировки по баскетболу, был также произведен за счет средств ОАО «РЖД» в этом году. В рамках празднования 45-летия БАМа, железнодорожники оказали помощь спортшколе № 2 в размере около шести миллионов рублей. На эти средства, помимо спортивного зала, также были отремонтированы холл, раздевалки и туалетные комнаты. В честь открытия спортивного зала в Тынде состоялся турнир по баскетболу «Осенний кубок». В соревнованиях приняли участие команды из разных городов Амурской области и Якутии, сообщает пресс-служба администрации Тынды.

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#спорт #Тында

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