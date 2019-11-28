В Приамурье для многодетных семей и студентов бесплатно проводят экскурсии

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Многодетные семьи и студенты бесплатно посещают Амурский областной краеведческий музей. Здесь проходит День открытых дверей. Такую акцию сотрудники музея организовывают в конце каждого месяца. Посетителям предлагают ознакомиться с постоянными и временными экспозициями.

В рамках акции для студентов и многодетных семей проводятся обзорные, тематические экскурсии: «Тайны и загадки музейных залов», «Здравствуй, музей!» для семейной аудитории; по художественным выставкам («Путешествие в прекрасное»), мероприятия «Из истории Албазинского острога», «Эвенки Приамурья» для студентов.

В этот день музей посещают более 200 человек, которые хотят познакомиться с природой, историей и культурой Амурской области.

В Приамурье уделяется особое внимание многодетным семьям. Им доступны разные виды социальной поддержки. Родителям, у которых трое и более детей, полагается региональный материнский капитал на улучшение жилищных условий в размере 100 тысяч рублей, неработающим амурчанам единовременное пособие при рождении ребёнка в размере около 17,5 тысяч рублей и ежемесячные выплаты по уходу за вторым и последующими детьми в размере 6,5 тысяч рублей, которые выплачиваются до 1,5 лет.

Региональное законодательство предусматривает выплаты многодетным кормящим матерям ежемесячно в размере 655 рублей, малоимущем семьям выплачивают больше – 910 рублей, пособие малоимущим семьям на каждого ребёнка составляет 273 рубля. Малообеспеченным семьям, у которых среднедушевой доход меньше прожиточного минимума, положено около 11,5 тысячи рублей ежемесячно, для жителей северных районов области эта сумма составляет около 13 тысяч рублей.

Кроме этого, для многодетных семей есть и другие меры соцподдержки: бесплатное питание в школах, ежемесячная выплата в размере от 30 % за коммунальные услуги, льгота на лекарства, бесплатные проезд на автобусе для школьников и ежегодная выплата на приобретение школьных принадлежностей.

За полгода в Приамурье меры соцподдержки получили 8,5 тысячи многодетных семей на сумму более 100 миллионов рублей. Оказывать поддержку многодетным семьям в регионе удаётся благодаря социально-экономической политике, проводимой полпредом президента ДФО Юрием Трутневым по поручению Владимира Путина, сообщает областное правительство.