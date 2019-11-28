Как раньше выглядели благовещенские КВН-щики и шоумены (видео)

Владас Дедонис, Макс Радман, Андрей Добрый, Артем Александров, Алексей Чайко, Сергей Бурмага и Павел Потяев – благовещенские шоумены и КВН-щики. Их имена хорошо известны по всему Приамурью. Корреспондент Альфа ТВ решил вспомнить, как они выглядели 10 лет назад. Ведь у некоторых тогда карьера только начиналась.

Напомним их основные регалии: – Владас Дедонис – благовещенский шоумен, бывший ведущий программы «Инструкция по применению: Благовещенск»; – Михаил Обухов (Макс Радман) – благовещенский шоумен, радио- и телеведущий; – Андрей Злобин (Добрый) – благовещенский шоумен, радиоведущий; – Алексей Чайко – директор открытой лиги КВН «Амур»; – Сергей Бурмага – руководитель амурской лиги КВН «Союз»; – Павел Потяев – учредитель амурской лиги КВН «Союз».

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Виктория Сытенко