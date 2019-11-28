Застрявший в туалете сын Никаса Сафронова планирует судиться с человеком, выложившим видео в Сеть

Лука Сафронов-Затравкин застрял в туалете самолета авиакомпании «Победа», следовавшего из Казани в Москву. Это произошло, когда лайнер готовился зайти на посадку. Видео с инцидентом утекло в Сеть, и герой ролика теперь планирует подать в суд на человека, который снимал его несчастье.

По мнению Луки, человек, сделавший скандальную запись, опозорил его на всю Россию.

«Один негодяй, сидевший на задних рядах самолета, вместо того, чтобы помочь меня вытащить или проявить сочувствие, достал телефон и снимал это дело, чтобы посмеяться. Может, он меня узнал, думал, что продаст это видео. Я его найду, он ответит по закону, выплатит штраф», – цитирует РИА Новсти Сафронова-Затравкина.

Сын живописца крайне возмущен действиями «циничного пассажира» и намерен пойти до конца, собираясь добиться от него выплаты солидной денежной компенсации (с суммой, которую он намерен взыскать с автора видео, пианист пока не определился).

Известно, что, когда Лука застрял в туалете, его охватила паника, он начал громко кричать на весь самолет. На крики прибежал экипаж. Вытащить пострадавшего удалось только с помощью пассажиров.

Позже стало известно, что это не первый подобный случай с сыном художника. То же самое с ним происходило несколько раз на разных авиалиниях.