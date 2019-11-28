Организаторов подпольных казино в Благовещенске и Хабаровске осудили

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По информации суда и следствия, мужчина 1970 года рождения организовал преступную группу для проведения азартных игр на территории Хабаровска и Благовещенска. В двух городах злоумышленники оборудовали по одному подпольному казино.

В ноябре 2018 года следователи следственного управления совместно с сотрудниками полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии провели обыски в подпольных казино, в ходе которых изъяли 29 игровых столов, карты, фишки, бухгалтерскую документацию. Также обыски проведены по местам проживания злоумышленников (Хабаровск, Благовещенск, Москва), изъято свыше 26 миллионов рублей, а также серверы, компьютеры, планшеты, сотовые телефоны, содержащие сведения о преступной деятельности.

Как сообщало Амур.инфо, в Благовещенске обыск провели в мужском клубе «Фишка». Тогда отмечалось, что обыск связан с деятельностью владельца клуба Сергея Копотуна, прославившегося в Амурской области в связи с банкротством кооператива «Умно жить». На момент открытия «Фишки» долг Сергея Копотуна перед пайщиками превышал 250 миллионов рублей.

Обыск начался в ночь с 16 на 17 ноября. В этот момент в клубе находились посетители, в том числе граждане Китайской Народной Республики. При задержании серьезно пострадал интерьер мужского клуба.

В ходе расследования уголовного дела по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр» участники преступной группы дали признательные показания. По информации следствия, ежемесячно каждое подпольное казино приносило им доход около 2 миллионов рублей.

Данное уголовное дело возбуждалось по оперативным материалам сотрудников центрального аппарата МВД России и УМВД России по Хабаровскому краю.

Приговором суда организатору преступной группы назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 300 тысяч рублей. Двум директорам подпольных казино назначено по 2 года лишения свободы условно со штрафом 250 тысяч рублей, остальным участникам группы по одному году лишения свободы условно, сообщили в СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.