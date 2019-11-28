Время на смартфонах амурчан поменялось из-за работ в другом регионе
Представитель одного из федеральных операторов мобильной связи объяснила ИА «Амур.инфо», что произошло со смартфонами некоторых амурчан. Люди жаловались, что их устройства перевели время на один час, и это создало им проблемы утром 28 ноября.
По словам собеседницы, в ночное время проводились работы на оборудовании во Владивостоке, которое обслуживает дальневосточные регионы, и возникли непредвиденные проблемы. В настоящее время все уже исправлено.
«Когда проводятся какие-либо работы на оборудовании, то стараются проводить их в ночное время, то есть в ночь по Дальнему Востоку, чтобы минимизировать все возможные последствия. К сожалению, в этот раз последствия были именно такими: на некоторых смартфонах сбились настройки часовых поясов», – сказала специалист.
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