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сегодня, 15:13 1

Время на смартфонах амурчан поменялось из-за работ в другом регионе

Время на смартфонах амурчан поменялось из-за работ в другом регионе
Фото: pixabay.com

Представитель одного из федеральных операторов мобильной связи объяснила ИА «Амур.инфо», что произошло со смартфонами некоторых амурчан. Люди жаловались, что их устройства перевели время на один час, и это создало им проблемы утром 28 ноября.

По словам собеседницы, в ночное время проводились работы на оборудовании во Владивостоке, которое обслуживает дальневосточные регионы, и возникли непредвиденные проблемы. В настоящее время все уже исправлено.

«Когда проводятся какие-либо работы на оборудовании, то стараются проводить их в ночное время, то есть в ночь по Дальнему Востоку, чтобы минимизировать все возможные последствия. К сожалению, в этот раз последствия были именно такими: на некоторых смартфонах сбились настройки часовых поясов», – сказала специалист.

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#происшествия #технологии

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Комментарии
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  • uslon

    uslon
    41 минута назад

    ДАЁШЬ СЕЗОННЫЙ ПЕРЕВОД ВРЕМЕНИ!!!

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