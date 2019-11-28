Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28ноября
Предыдущая новость
сегодня, 14:52 0

К уборке Благовещенска от гололеда привлекли студентов

К уборке Благовещенска от гололеда привлекли студентов
Фото: администрация г. Благовещенска

Примерно 50 волонтеров убирали 27 ноября Благовещенск от наледи и гололеда. Это были студенты ДальГАУ, аграрного, политехнического колледжей, Амурского колледжа транспорта и дорожного хозяйства, а также ребята из корпуса добровольцев.

Студенты подсыпали противогололедным материалом улицу Красноармейскую в районе детской областной больницы, а также Театральную и Октябрьскую. Также добровольцы очищали от снега и наледи пешеходные зоны набережной реки Амур. Всех волонтеров в ГСТК обеспечили лопатами и метлами.

«Администрация города выражает благодарность всем неравнодушным жителям города за активное участие в очистке города от гололеда и снега», – говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

Как сообщало Амур.инфо, 23 ноября в Благовещенске прошел дождь. Улицы превратились в один сплошной каток. Имеющейся в наличии дорожной техники городу не хватает, чтобы оперативно справится с последствиями аномальных осадков. Как правило, для уборки дорог используется порядка 30 спецмашин.

«Количество техники и людей, которые работают в дорожных службах, не соответствует протяженности тротуаров и дорог Благовещенска. Для того чтобы убрать все тротуары в нормативные сроки, нам необходимо количество людей в десятки раз больше, чем есть сейчас», – говорил в программе «Простые вопросы» первый вице-мэр Благовещенска Олег Имамеев.

Просмотров всего: 34

#гололедица #ЖКХ #образование

распечатать


Общество 1

В Благовещенске очистят от наледи район дома для одиноких престарелых

Общество 11

В Белогорске попробовали в борьбе со льдом бензин и бульдозер

Общество 2

Медики рассказали о состоянии раненых во время стрельбы в Амурском колледже
Культура

Победительницы конкурса «Детство на Амуре» начали готовиться к фестивалю во Флоренции
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь