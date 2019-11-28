К уборке Благовещенска от гололеда привлекли студентов

Фото: администрация г. Благовещенска

Студенты подсыпали противогололедным материалом улицу Красноармейскую в районе детской областной больницы, а также Театральную и Октябрьскую. Также добровольцы очищали от снега и наледи пешеходные зоны набережной реки Амур. Всех волонтеров в ГСТК обеспечили лопатами и метлами.

«Администрация города выражает благодарность всем неравнодушным жителям города за активное участие в очистке города от гололеда и снега», – говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

Как сообщало Амур.инфо, 23 ноября в Благовещенске прошел дождь. Улицы превратились в один сплошной каток. Имеющейся в наличии дорожной техники городу не хватает, чтобы оперативно справится с последствиями аномальных осадков. Как правило, для уборки дорог используется порядка 30 спецмашин.

«Количество техники и людей, которые работают в дорожных службах, не соответствует протяженности тротуаров и дорог Благовещенска. Для того чтобы убрать все тротуары в нормативные сроки, нам необходимо количество людей в десятки раз больше, чем есть сейчас», – говорил в программе «Простые вопросы» первый вице-мэр Благовещенска Олег Имамеев.