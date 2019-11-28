Тимати извинился перед котом за свою невнимательность

Популярный рэпер Тимати выложил в Инстаграм видео со своим котом. На исполнителя обиделся его пятимесячный кот Хусейн: певец не уделял должного внимания животному.

«Хусейн на меня обиделся из-за того, что я пару дней не обращал на него внимания и вечером забыл покормить. Дичь, но очень умная», – подписал видео рэпер.

Судя по видео, кот действительно недоволен. Он рычит, прижимает уши и пытается бить Тиматии. При этом исполнитель пытается приласкать животное, но оно непримиримо и продолжает отбиваться.

«Ну всё, всё! Ну прости, прости!» –обращается звезда к коту.

Порода любимца Тимати – Шаузи Ф1. Её вывели путём скрещивания домашнего и камышового кота. Цена любимца колеблется от двух до пяти тысяч долларов. Несматря на то, что в крови кота есть «домашние» гены, животное отличается своенравностью и независимостью от людей.