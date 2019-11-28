РИА Новости: казачьего атамана застрелили в Приморском крае

27 ноября вечером в селе Барабаш Хасанского района Приморского края возле дома обнаружено тело 37-летнего местного жителя с огнестрельным ранением. По данному факту следственные органы СК РФ по Приморскому краю возбудили уголовное дело по статье 105 УК — убийство.

Как сообщает региональное УМВД, на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Правоохранители устанавливают причастных к убийству. На месте провели осмотр, изъяты гильзы от патронов и другие предметы.

Согласно информации на сайте Хасанского районного суда, убитый был атаманом хутора Барабашевский Владивостокского городского казачьего общества «Войско уссурийских казаков. Источник в правоохранительных органах подтвердил РИА Новости эти сведения. Но позже, пишет ИА PrimaMedia, эта информация все-таки не подтвердилась.

Ориентировку на машину подозреваемых в убийстве жителя поселка Барабаш в Приморье массово распространяют в соцсетях. Как отмечается в документе, подозреваемые могут двигаться в сторону Надеждинского района. Предположительно, они передвигаются на автомобиле «хонда». «Подозреваемые передвигаются на автомобиле "хонда аккорд", либо "хонда торнео", черного цвета. Двое граждан при себе могут иметь огнестрельное оружие, предположительно пистолет Макарова. Могут двигаться в сторону поселка Надеждинский, Надеждинского района. Также в поселке Барабаш находилась подозрительная машина "тойота приус", серого цвета с номером 015», — уточняется в ориентировке.

По предварительной информации агентства, преступление может быть связано с разборками в местных криминальных кругах.