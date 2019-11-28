Морпехов ДВОКУ будут обучать ведению подводного боя для противодействия диверсантам

Курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища приступили к изучению программы легководолазной подготовки. Ими руководят квалифицированные инструкторы.

Кроме общих навыков подводного плавания, курсанты будут учиться ведению подводного боя с использованием специального огнестрельного и холодного оружия. Это необходимо будущим офицерам для противодействия диверсионным группам.

Кроме легководолазной подготовки, морпехи ДВОКУ регулярно занимаются военно-прикладным плаванием в снаряжении с оружием в бассейнах и на открытой воде. Большинство имеют спортивные звания кандидатов в мастера спорта. В училище имеется много поклонников плавания в холодной воде.

В преддверии Дня морской пехоты «моржи» училища провели праздничный заплыв в месте слияния рек Амур и Зея. Впереди группы из 40 человек с флагом морской пехоты проплыл курсант ДВОКУ Марк Мынкин.

Маршрут заплыва прошел между льдами замерзающей реки при температуре воды около плюс 2 градусов, а температура воздуха составляла порядка минус 20 градусов, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

ДВОКУ является основным училищем России, которое готовит офицеров для подразделений морской пехоты. Оно оснащено современной материальной базой и имеет грамотный коллектив профессорско-преподавательского состава. Курсантов учат действовать во всех стихиях – на суше, в воздухе и воде. Каждый курсант после пятилетнего обучения имеет за плечами более 30 прыжков с парашютом.

Курсанты училища на протяжении многих лет являются лидерами в профессиональных конкурсах, в том числе – действующими чемпионами мира в конкурсе АрМИ-2019 «Морской десант». Первое место двоковцы заняли на международном этапе в августе текущего года в Калининградской области, представляя команду Вооруженных Сил России.

Фото пресс-службы Восточного военного округа