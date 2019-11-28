Тынде и Свободному дадут по 25 миллионов на хоккей

Фото: Правительство Амурской области

В 2020-2021 году по 25 миллионов рублей получат города Свободный и Тында на усовершенствование материально-технической базы по хоккею. Об этом стало известно на пресс-конференции в областном правительстве. Министр по физической культуре и спорту региона Дмитрий Кутека рассказал об освоении денег, выделенных в рамках реализации программы «Спорт-норма жизни» нацпроекта «Демография».

По информации пресс-службы амурского правительства, в регионе программу реализовали на 100 %. Амурской области было выделено 80 миллионов рублей. Средства потратили на укрепление материально-технической базы, строительство 8 малых спортивных площадок для сдачи норм ГТО и 2 физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа.

Малые спортплощадки теперь есть в городах Шимановск, Завитинск, Белогорск, сёлах Марково, Ромны, Новосергеевка, Черновка и посёлке Токур. В ФОКах открытого типа тренируются жители Белогорска и села Томское. На спортобъекты действует гарантия 5 лет.

«Эти площадки необходимы для привлечения амурчан к спорту, в том числе и школьников. Некоторые спортобъекты появились на территориях образовательных учреждений. При этом они открыты для всех жителей населённых пунктов», – объяснил министр по физической культуре и спорту региона.

Ещё одно спортивное событие в этом году – открытие малого футбольного поля в селе Екатеринославка. Его сделали в рамках реализации программы по устойчивому развитию сельских территорий. На 5 миллионов рублей обновили материально-техническую базу в спортивных школах Приамурья.

«Спорт – норма жизни» позволила переоснастить областную спортшколу, школу олимпийского резерва, спортшколы городов Свободный, Белогорск и Тында. Благодаря выделенным средствам удалось не только обновить материально-техническую базу, но и оплатить поездки на соревнования для спортсменов и их учебно-тренировочные сборы.

«Лучше всего в области среди видов спорта развиваются лёгкая атлетика, спортивная борьба и спорт для глухих. По ним амурские спортсмены показывают хорошие результаты», – продолжил Дмитрий Кутека.

В следующем году в рамках проекта «Спорт - норма жизни» в регионе построят 4 малые спортплощадки для сдачи норм ГТО. Они появятся в Райчихинске, Мазановском, Сковородинском и Тындинском районах. Спортшколы получат 5 миллионов рублей на обновление материально-технической базы.

«Мы планируем построить 5 физкультурно-оздоровительных комплексов на территории области. Два из них будут в Благовещенске, в Тынде – ледовый комплекс с ледовой площадкой, в Тамбовке и Магдагачи. Их построят в рамках программы "Газпром-детям», – сказал министр по физической культуре и спорту региона.