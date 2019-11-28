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Благовещенки установили мировые рекорды на чемпионате мира по пауэрлифтингу в Финляндии

Благовещенки установили мировые рекорды на чемпионате мира по пауэрлифтингу в Финляндии
Фото: Амур.инфо

В олимпийском центре города Лахти в Финляндии с 6 по 10 ноября проходил чемпионат мира по пауэрлифтингу федерации WPC. В нем приняли участие более 600 спортсменов из 53 стран, в том числе из России. На чемпионате выступили и благовещенки, которые смогли установить мировые рекорды.

В сборную России вошли три благовещенки: Ольга Баклыкова, Людмила Павлова и Виктория Блоцкая. В своих весовых и возрастных категориях спортсменки заняли первые места установили мировые рекорды.

Ольга Баклыкова заняла первые места с результатами: жим штанги лёжа – 117,5 килограмма, становая тяга – 172,5 килограмма, пауэрлифтинг (троеборье) – 430 килограммов. Людмила Павлова заняла первые места с результатами: жим штанги – 67,5 килограмма, становая тяга 122,5 килограмма, пауэрлифтинг в сумме – 300 килограммов.

Виктория Блоцкая заняла первое место в номинации жим штанги лёжа с результатом 85 килограммов и собрала в сумме 350 килограммов в номинации троеборье.

В итоге Ольга Баклыкова установила мировой рекорд в жиме штанги лёжа, становой тяге и пауэрлифтинге, а Людмила Павлова – в пауэрлифтинге.

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#спорт

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