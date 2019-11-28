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28ноября
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сегодня, 13:42 5

Рабочие недели для россиян сократятся до двух дней

Рабочие недели для россиян сократятся до двух дней
Фото: pixabay.com

Последняя рабочая неделя текущего года и первая неделя 2020-го будут двухдневными. На последней неделе 2019-го россияне выйдут на работу в понедельник, 30 декабря, и во вторник, 31 декабря. А первый рабочий день в следующем году выпадет на четверг, 9 января, и продлится до пятницы, 10 января.

Ранее в пресс-службе Роструда напомнили, что работодатель вправе сделать 31 декабря выходным для сотрудников по собственной инициативе.

Кроме того, 31 декабря предшествует нерабочему праздничному дню, поэтому уйти с работы можно будет на час раньше, сообщает РИА Новости.

В 2020 году производственный календарь, утвержденный правительством России, предусматривает восьмидневные новогодние каникулы (с 1 по 8 января), трехдневные выходные в честь Дня защитника Отечества, Международного женского дня, Дня Победы и Дня России (22-24 февраля, 7-9 марта, 9-11 мая, 12-14 июня), пятидневный отдых, связанный с Праздником Весны и Труда (1-5 мая), а также один выходной в День народного единства (4 ноября).

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#Новый год #праздники #работа

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    1 час назад

    А работать когда?

  • Александр Авдеев

    Александр Авдеев
    58 минут назад

    DimonSА работать когда?


    Можешь прямо сейчас.

  • ну вот

    ну вот
    54 минуты назад



    А первый рабочий день в следующем году выпадет на четверг, 9 января, и продлится до пятницы, 10 января.



    такой длинный день, нудлится будет аж два дня

  • Noir

    Noir
    45 минут назад

    26,27 и 30 декабря это дни корпоративов, 31 декабря день подготовки к празднику. 9 и 10 января дни отдыха от праздников и их обсуждение. Т.е. две с половиной недели страна гудит и отдыхает.

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    32 минуты назад

    Это где так?

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