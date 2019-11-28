Рабочие недели для россиян сократятся до двух дней

Фото: pixabay.com

Последняя рабочая неделя текущего года и первая неделя 2020-го будут двухдневными. На последней неделе 2019-го россияне выйдут на работу в понедельник, 30 декабря, и во вторник, 31 декабря. А первый рабочий день в следующем году выпадет на четверг, 9 января, и продлится до пятницы, 10 января.

Ранее в пресс-службе Роструда напомнили, что работодатель вправе сделать 31 декабря выходным для сотрудников по собственной инициативе.

Кроме того, 31 декабря предшествует нерабочему праздничному дню, поэтому уйти с работы можно будет на час раньше, сообщает РИА Новости.

В 2020 году производственный календарь, утвержденный правительством России, предусматривает восьмидневные новогодние каникулы (с 1 по 8 января), трехдневные выходные в честь Дня защитника Отечества, Международного женского дня, Дня Победы и Дня России (22-24 февраля, 7-9 марта, 9-11 мая, 12-14 июня), пятидневный отдых, связанный с Праздником Весны и Труда (1-5 мая), а также один выходной в День народного единства (4 ноября).