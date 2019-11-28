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сегодня, 13:33 1

В Благовещенске очистят от наледи район дома для одиноких престарелых

В Благовещенске очистят от наледи район дома для одиноких престарелых
Фото: Амур.инфо

Жители Благовещенска, проживающие в районе дома для одиноких престарелых, который расположен по адресу: улица Зейская, 319, сообщают, что тротуары и территория у автобусной остановки не очищены от наледи. Пожилым людям тяжело ходить.

«Тротуары до остановки не очищены, скользкие, остановка также не очищена от снега, а грейдер прошел по обочине дороги и остановки. И весь этот снег лежит по окраине остановки. Чтобы войти в автобус, нужно преодолеть этот барьер, что небезопасно для здоровья. А живут в доме ветеранов люди преклонного возраста. Как им ходить до киоска и до остановки?» – сообщил Амур.инфо житель Благовещенска.

В администрации города пояснили, что район дома для одиноких престарелых включен в план работы дорожников. 28 и 29 ноября тротуары должны стать чище.

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#гололедица

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Комментарии
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  • Аликанте

    Аликанте
    1 час назад

    дороги очистили-а снег остался на кромке тротуаров-пройти не возможно

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