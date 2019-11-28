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28ноября
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сегодня, 13:04 0

Серийный квартирный вор в Благовещенске лишился свободы

Серийный квартирный вор в Благовещенске лишился свободы
Фото: pixabay.com

В Благовещенске вынесли приговор квартирному вору. Мужчина проникал в жилище через окна и балконные двери и тащил все, что видел: от дешевой бижутерии и олимпийских монет до бытовой техники и дорогостоящих ювелирных украшений. Общая сумма ущерба за 11 краж составила 463 тысячи рублей.

Все кражи мужчина совершил с ноября 2018 года по март 2019 года. В квартиры он проникал либо через открытые окна, либо отжимая окна и балконные двери металлической стамеской. В списке наворованного оказались самые разные предметы: бижутерия, телевизоры, ювелирные украшения, полушубок, фен, запасной ключ от автомобиля, всевозможные памятные купюры и монеты, запонки, часы, ноутбук, сувенирный кинжал, фотоаппарат, флеш-карта, телефон, солнцезащитные очки, зарядное устройство и многое другое.

В судебном заседании подсудимый свою вину в совершении преступлений признал полностью. Обстоятельствами, смягчающими наказание, стали полное признание вины и раскаяние в содеянном по всем инкриминируемым эпизодам преступлений; явка с повинной; активное способствование раскрытию и расследованию преступления; активное способствование розыску имущества, добытого в результате преступления. Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, судом не установлено

В итоге мужчину признали виновным и назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы. После его присоединения к неотбытому сроку за предыдущее преступление мужчине дали 3 года 2 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также его обязали возместить потерпевшим причиненный ущерб, сообщает сайт горсуда.

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#криминал #происшествия

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