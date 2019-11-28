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День будет ясным и тихим: прогноз погоды в Амурской области на 29 ноября

День будет ясным и тихим: прогноз погоды в Амурской области на 29 ноября
Фото: Амур.инфо

29 ноября в Амурской области небольшая облачность, без существенных осадков, ночью в отдельных районах появится морозный туман. Ветер подует с северо-запада, запада со скоростью 5-10 метров в секунду, ночью временами штиль.

Температура ночью по северу опустится до минус 22...27, местами – до 32...37 градусов, по югу будет 18...23, местами – 25...30. Днем по северу – 9...14, по крайним районам – 19...24 со знаком минус; по югу – 8...13, в восточных районах –12...17 ниже нуля.

В Благовещенске малооблачно, без осадков. Ветер с северо-запада разгонится до 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 18...20, днем – 8...10 градусов мороза, сообщает Амурский гидрометцентр.

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