Смартфоны амурчан подвели хозяев

28 ноября некоторые жители Амурской области столкнулись с необычной проблемой: их смартфоны перевели время на один час. Из-за этого люди раньше поднялись с постели утром.

Известно, что проблема не ограничилась каким-то одним населенным пунктом Приамурья. О ней сообщали, в частности, жители Благовещенска и Тынды.

«Вчера с вечера поставила себе будильник на 06:30 утра. И искренне удивилась, когда он мне прозвонил не в 06:30, а в 05:30. Не понимая спросонья, в чем дело и с чем это связано, включила телевизор и перепроверила время. Время действительно было 05:30 утра», – рассказала ИА «Амур.инфо» амурчанка.

«Мама рано встает, в 5 часов утра. А в этот раз говорит: "Что-то так ночь быстро пролетела!". Встала, говорит, с таким трудом. Завтрак приготовила. Дочка старшая тоже проснулась на работу собираться. Уже сидим, чаевничаем, и тут по телевизору увидели, что время-то не 6 утра, а 5», – поделилась другая жительница области.

«Мне воспитатель детского сада рассказала, что сегодня некоторые работники пришли на работу в 6 утра, вместо 7-ми, потому что их телефоны сами перевелись на час назад», – поделилась жительница Благовещенска.

«Встали по будильнику как обычно, я проснулась, мама уже на кухне, я сразу пошла в ванну, приняла душ, посушила голову, потом говорю маме: "Ну что чай может быть будем пить?" Она говорит: "Ну давай". Я в коридор вышла свет включила, там часы у нас висят. Время полшестого. Я говорю: "Что-то у нас часы сбились что ли?" Она говорит: "Ну, наверное, батарейка". Я пришла на кухню, смотрю по телевизору тоже показывает ­ 5:34. Я говорю: "Что-то по телевизору тоже время не правильно показывает". Пошла в комнату в нашу. На будильнике смотрю – тоже полшестого. Мы вообще в недоумении полном сели и сидим. На своем телефоне смотрю, на мамином смотрю, на Сашином смотрю – на всех телефонах время одинаковое – полседьмого. А на всех стационарных часах – полшестого. Давай запрашивать время московское. Запросили время московское и поняли, что у нас какой-то сбой произошел. Я даже подумала в начале, что пошутил кто-то. И многие люди на работе – полседьмого на работу пришли вместо полвосьмого. А у кого-то ничего не было. Вот такая вот ситуация», – рассказала журналисту Амур.инфо жительница Тынды.

ИА «Амур.инфо» обратилось к представителю одного из федеральных операторов мобильной связи с тем, чтобы выяснить, почему произошел перевод времени.