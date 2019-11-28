Губернатор Орлов: охрана учебных заведений Приамурья Росгвардией – это десятки миллионов дополнительно

Фото: www.amurobl.ru

Перевод учебных заведений Амурской области под охрану сотрудников Росгвардии вдвое увеличит затраты на безопасность в учреждениях образования, считает губернатор Орлов. Повышение безопасности учебных заведений должно включать прежде всего воспитательные и технические мероприятия.

«Мы не очень понимаем, насколько это (перевод всех учебных заведений региона под охрану Росгвардии) будет эффективно. Если говорить, исходя из установленных сегодня расценок, переведем их на ФГУП "Охрана" (находится в ведении Росгвардии), то это, как минимум, вдвое дороже. Это десятки миллионов рублей дополнительно, которые нужно где-то взять», – объяснил ТАСС губернатор Амурской области Василий Орлов.

Он добавил, что повышение безопасности в учебных заведениях предполагает комплекс как воспитательных, так и технических мероприятий, а «качество охранника – с пистолетом он стоит или с газовым баллончиком – принципиально ситуацию не поменяет».

«Закон позволяет применять ЧОПы, и мы их применяем, но они должны соответствовать тем требованиям, которые прописаны в законе. У них должны быть лицензированные охранники с соответствующей компетенцией», – отметил губернатор.

После стрельбы в Амурском колледже строительства и ЖКХ его здания были переданы под охрану Росгвардии. В других учебных заведениях Амурской области также ужесточена охрана: для усиления безопасности закупают специальные средства, например металлоискатели. Колледжи также определяют свои потребности в дополнительных турникетах, «тревожных кнопках», камерах видеонаблюдения и прочем оборудовании.