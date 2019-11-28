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28ноября
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сегодня, 12:02 13

Губернатор Орлов: охрана учебных заведений Приамурья Росгвардией – это десятки миллионов дополнительно

Губернатор Орлов: охрана учебных заведений Приамурья Росгвардией – это десятки миллионов дополнительно
Фото: www.amurobl.ru

Перевод учебных заведений Амурской области под охрану сотрудников Росгвардии вдвое увеличит затраты на безопасность в учреждениях образования, считает губернатор Орлов. Повышение безопасности учебных заведений должно включать прежде всего воспитательные и технические мероприятия.

«Мы не очень понимаем, насколько это (перевод всех учебных заведений региона под охрану Росгвардии) будет эффективно. Если говорить, исходя из установленных сегодня расценок, переведем их на ФГУП "Охрана" (находится в ведении Росгвардии), то это, как минимум, вдвое дороже. Это десятки миллионов рублей дополнительно, которые нужно где-то взять», – объяснил ТАСС губернатор Амурской области Василий Орлов.

Он добавил, что повышение безопасности в учебных заведениях предполагает комплекс как воспитательных, так и технических мероприятий, а «качество охранника – с пистолетом он стоит или с газовым баллончиком – принципиально ситуацию не поменяет».

«Закон позволяет применять ЧОПы, и мы их применяем, но они должны соответствовать тем требованиям, которые прописаны в законе. У них должны быть лицензированные охранники с соответствующей компетенцией», – отметил губернатор.

После стрельбы в Амурском колледже строительства и ЖКХ его здания были переданы под охрану Росгвардии. В других учебных заведениях Амурской области также ужесточена охрана: для усиления безопасности закупают специальные средства, например металлоискатели. Колледжи также определяют свои потребности в дополнительных турникетах, «тревожных кнопках», камерах видеонаблюдения и прочем оборудовании.

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#губернатор #стрельба в колледже

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Комментарии
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  • Мы Все

    Мы Все
    57 минут назад

    И для чего и зачем? От этой беды спасенья нет. К каждому охранника не поставишь.

  • Tuxa20

    Tuxa20
    53 минуты назад

    Деньги на ветер

  • paravis

    paravis
    53 минуты назад

    Это может произойти и на улице. Просто свои задницы минобр таким образом прикрывает.

  • Альтер

    Альтер
    48 минут назад

    Ну десятки миллионов и ЧТО?

    У нас десятки миллионов непонять куда выделяют и ничго

    Что важнее безопасность детей или иные программы?

    а во вторых-мы же везде бравируем тем, чо у нас теперь бюджет вырос и все такое-ну вот и выделяйте на ЭТИ нужды

    а нет денег попросите у федеральной власти она думаю не откажет в ЭТОМ вопросе особенно после таких негативных последствий

    Почему мы где то едем ВЫБИВАТЬ себе дополнительное финансирование а тут мажемся как то не очень хорошо

    Зарплату себе сократите и депутатам а детям обеспечьте финансирование ИХ безопасности

    На улице да может тоже случится но случилось НЕ НА УЛИЦЕ

  • Аликанте

    Аликанте
    43 минуты назад

    бесполезная трата денег-таких случаев стрельбы один на миллион-в детьми надо психологам работать

  • ЛайКа

    ЛайКа
    40 минут назад

    Не просто на ветер, а в трубу!

    Тут даже Вангой не надо быть.

    На соседних ветках жалеют убийцу, а в нэте даже хвалят. Скоро и в нашей стране станет модно так поступать и случаи начнут расти в геометрической прогрессии

  • ЛайКа

    ЛайКа
    38 минут назад

    "Окно Овертона" в действии((

  • 028rus

    028rus
    27 минут назад

    Пока охрана не начнёт выполнять свои прямые обязанности, а не в телефоне сидеть да в носу ковырятся ничего не изменится будь то ЧОП или РОСГВАРДИЯ да хоть ОМОН посадите на вахте. Выполнять свою работу НУЖНО, а не мух считать. А то как всегда поговорили и забыли до следующего раза, а там опять пару на нары, пару уволить и всё заново

  • Amurskiy patriot

    Amurskiy patriot
    23 минуты назад

    И какой можно сделать вывод из слов г-на губернатора?

    Может хватит воду в уши лить!!!

    Г-н Орлов когда мы увидим результат вашей деятельности в кресле губернатора???

    Когда ваши слова будут подкрепляться реальными действиями и результатом????

  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    12 минут назад

    А молодец Василий Саныч, весьма неплохо. Я все таки надеюсь что выделение 2.5 млн рублей не его мысль, кто-то лоббировал.

    Нужен комплекс мероприятий и это явно относится не к замене охраны на другую.

  • Аликанте

    Аликанте
    6 минут назад

    я вот не понял за что уволили Якутова-правительство выделило денег на бабку сторожиху-а отдачи требуют как от израильского спецназа

  • Правдолюбка я

    Правдолюбка я
    5 минут назад

    Интересно, почему то когда выделяют 10 миллионов на собак, это нормально, а на безопасность детей это нечто. Очень интересная политика, если не сказать больше.

  • Sergey_Korenev

    Sergey_Korenev
    2 минуты назад

    Правдолюбка я

    Интересно, почему то когда выделяют 10 миллионов на собак, это нормально, а на безопасность детей это нечто. Очень интересная политика, если не сказать больше.



    В данном случае выделили деньги на избавление от симптомов, а не на лечение болезни. Минус в карму губернатору...

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