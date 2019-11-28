Благовещенцев зовут на «Бородатая вечеринку», чтобы помочь маленькой Саше Болотиной

Вечеринка состоится 5 декабря в 20:30 в ночном клубе «Дизель». Гостей ждет развлекательная программа с выступлением музыкальных групп «Сон Менделеева» и «Рондо». Также организаторы подготовили розыгрыш призов от спонсоров мероприятия – будут разыграны сертификаты в барбершоп, пивбар, тату-салон, а также абонемент в спортзал. Кроме того, гостей ждет женский стриптиз. А среди гостей-бородачей пройдет конкурс на самую длинную бороду.

Сразу после мероприятия все вырученные средства передадут маме маленькой амурчанки Саши Болотиной. У девочки – нейробластома забрюшинного пространства 4 степени (рак). Саша проходит лечение в клинике Сеула. В настоящее время ведется сбор денег уже на 5-й курс химиотерапии. Необходимо порядка 750 000 рублей. После девочку ждут еще два таких курса, и соответственно два сбора.

В настоящее время Саша находится в Благовещенске в областной больнице, поездка в Южную Корею запланирована на 19 декабря.

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