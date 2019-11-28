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Благовещенцев зовут на «Бородатая вечеринку», чтобы помочь маленькой Саше Болотиной

Благовещенцев зовут на «Бородатая вечеринку», чтобы помочь маленькой Саше Болотиной

В Благовещенске 5 декабря состоится благотворительная «Бородатая вечеринка» в помощь Саше Болотиной. 9-летней девочке необходимы средства на очередной курс химиотерапии. Все вырученные от продажи билетов деньги передадут маме Саши. В ночном клубе, где пройдет мероприятие, будет установлен ящик для сбора средств.

Вечеринка состоится 5 декабря в 20:30 в ночном клубе «Дизель». Гостей ждет развлекательная программа с выступлением музыкальных групп «Сон Менделеева» и «Рондо». Также организаторы подготовили розыгрыш призов от спонсоров мероприятия – будут разыграны сертификаты в барбершоп, пивбар, тату-салон, а также абонемент в спортзал. Кроме того, гостей ждет женский стриптиз. А среди гостей-бородачей пройдет конкурс на самую длинную бороду.

Сразу после мероприятия все вырученные средства передадут маме маленькой амурчанки Саши Болотиной. У девочки – нейробластома забрюшинного пространства 4 степени (рак). Саша проходит лечение в клинике Сеула. В настоящее время ведется сбор денег уже на 5-й курс химиотерапии. Необходимо порядка 750 000 рублей. После девочку ждут еще два таких курса, и соответственно два сбора.

В настоящее время Саша находится в Благовещенске в областной больнице, поездка в Южную Корею запланирована на 19 декабря.

https://www.instagram.com/p/B5XyL_FK8Zg/?utm_source=ig_web_options_share_sheet

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#дети #здоровье

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Комментарии
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  • tikhonovvasiahes

    tikhonovvasiahes
    1 час назад

    Я много работал за компьютером, пока не посадил полностью зрение. Врачи сказали либо очки, либо операция и я начал искать альтернативу, ведь таких, как я много. Спустя какое-то время я нашел средство которое реально спасло меня и теперь мне не нужны очки или другое лечение. Советую всем ознакомиться кто желает восстановить или сохранить зрение ведь это важно! ---- https://shorturl.ca/zrenie

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