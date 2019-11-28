Девушку сбил фургон «Райффайзенбанка» и она должна отдать 130 тысяч рублей за его ремонт

Полгода назад жительницу Санкт-Петербурга Анастасию Хлякину сбила машина «Райффайзенбанка», которая выезжала с парковки и не заметила девушку, двигающуюся по ПДД. Девушка получила ушибы и гематомы, но заявление на водителя писать не стала.

Спустя шесть месяцев пострадавшей в аврии позвонили из страховой компании «Согласие» и сообщили, что она должна отдать более 130 тысяч рублей за повреждения, которые получил автомобиль при «столкновении» с девушкой.

Анастасия связалась с водителем, он оставлял ей свой номер после аварии. Девушка отметила, что полгода назад водитель вел себя как подобает водителю, именно поэтому Хлякина не стала обращаться в полицию из-за ДТП, сообщает Life. Узнав о претензиях страховой и сумме, которую нужно отдать девушке, мужчина выразил недоумение.

«Он сказал, что не могло быть там на 132 тысячи повреждений, максимум, крыло было согнуто. В заключении было написано, что у меня гематомы, не опасные для жизни. Логично же, что с такими минимальными повреждениями я не смогла бы ничего причинить автомобилю, грузовичку, а они вот пишут о каких-то механических повреждениях. "Райффазен" затребовал у этой страховой компенсацию, и теперь они хотят эти деньги где-то взять», – рассказала девушка журналистам.

В пресс-службе «Райффайзенбанка», куда Life обратился за комментарием, от претензий в адрес девушки открещиваются.

«"Райффайзенбанк" не поддерживает действия страховой компании по взысканию с Хлякиной А. В. денежных средств. Банк провёл переговоры с компанией "Согласие" с целью снятия претензий к пострадавшей», – сказал представители банка.

Страховая компания же считает, что вина водителя не доказана, поэтому денежный иск вполне обоснован.